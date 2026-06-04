Μητσοτάκης από τη Σόφια: Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού για την άμυνα, κοινό μέτωπο Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταγωνιστικότητα

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Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο πρωθυπουργόςκαι ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίαςκατά τη συνάντησή τους στη Σόφια.Στις κοινές δηλώσεις τους,, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας.στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα επεκτείνεται έως τη Ρουμανία.«Αναδείξαμε τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών που θα διασυνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα φτάσει μέχρι τη Ρουμανία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ανάπτυξης του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου.Όπως σημείωσε,, ολοκληρώνοντας τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) σε χρόνο-ρεκόρ.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός κρίσιμων επενδύσεων που αφορούν τόσο τον αγροτικό τομέα όσο και την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.«Έχει έρθει η ώρα να δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα αλλά και για την προστασία από την κλιματική κρίση», τόνισε.Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας πιο φιλόδοξης προσέγγισης στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Όπως ανέφερε, η άμυνα αποτελεί ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου δανεισμού.«Η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση του προϋπολογισμού για την άμυνα. Η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί συλλογικό μας αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού», δήλωσε. Ο πρωθυπουργόςκαι να καλύπτουν τις αμυντικές ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης.Παράλληλα, επισήμανε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζονται μόνο στην ανατολική της πτέρυγα. «Η περιοχή μας αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών. Η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς χωρών όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τη συζήτηση για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.