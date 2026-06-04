Μητσοτάκης από τη Σόφια: Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού για την άμυνα, κοινό μέτωπο Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταγωνιστικότητα
Μητσοτάκης από τη Σόφια: Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού για την άμυνα, κοινό μέτωπο Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταγωνιστικότητα
Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ - Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης
Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια.
Στις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα επεκτείνεται έως τη Ρουμανία.
«Αναδείξαμε τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών που θα διασυνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα φτάσει μέχρι τη Ρουμανία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ανάπτυξης του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου.
Όπως σημείωσε, η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα τη βούλησή της να προωθήσει τέτοια έργα, ολοκληρώνοντας τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) σε χρόνο-ρεκόρ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για ποτάμια όπως ο Έβρος και ο Νέστος, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός κρίσιμων επενδύσεων που αφορούν τόσο τον αγροτικό τομέα όσο και την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
«Έχει έρθει η ώρα να δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα αλλά και για την προστασία από την κλιματική κρίση», τόνισε.
Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας πιο φιλόδοξης προσέγγισης στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Όπως ανέφερε, η άμυνα αποτελεί ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου δανεισμού.
«Η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση του προϋπολογισμού για την άμυνα. Η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί συλλογικό μας αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού», δήλωσε. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να κατανέμονται ισόρροπα μεταξύ των κρατών-μελών και να καλύπτουν τις αμυντικές ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζονται μόνο στην ανατολική της πτέρυγα. «Η περιοχή μας αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών. Η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς χωρών όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τη συζήτηση για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.
Στις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα επεκτείνεται έως τη Ρουμανία.
«Αναδείξαμε τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών που θα διασυνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα φτάσει μέχρι τη Ρουμανία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ανάπτυξης του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου.
Όπως σημείωσε, η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα τη βούλησή της να προωθήσει τέτοια έργα, ολοκληρώνοντας τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) σε χρόνο-ρεκόρ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για ποτάμια όπως ο Έβρος και ο Νέστος, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός κρίσιμων επενδύσεων που αφορούν τόσο τον αγροτικό τομέα όσο και την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
«Έχει έρθει η ώρα να δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα αλλά και για την προστασία από την κλιματική κρίση», τόνισε.
Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας πιο φιλόδοξης προσέγγισης στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Όπως ανέφερε, η άμυνα αποτελεί ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου δανεισμού.
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ευρωπαϊκή άμυνα
«Η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση του προϋπολογισμού για την άμυνα. Η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί συλλογικό μας αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού», δήλωσε. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να κατανέμονται ισόρροπα μεταξύ των κρατών-μελών και να καλύπτουν τις αμυντικές ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζονται μόνο στην ανατολική της πτέρυγα. «Η περιοχή μας αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών. Η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς χωρών όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τη συζήτηση για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.
Το ευχαριστώ ΡαντεφΑπό την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της. Όπως είπε, οι δύο χώρες συμφώνησαν να υπερασπιστούν από κοινού τα συμφέροντά τους στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, με στόχο την ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών-μελών.
«Στηρίζουμε την προσπάθεια της Ευρώπης να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία. Συμφωνήσαμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των κρατών μας, ώστε κάθε χώρα να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της και να διευρύνει τη βιομηχανική της βάση», ανέφερε. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τις σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των ψηφιακών υποδομών και των κέντρων δεδομένων.
«Η Βουλγαρία και η Ελλάδα έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και πληροφοριών. Σε έναν αβέβαιο κόσμο και σε μια περίοδο κλιμάκωσης των εντάσεων, οι δύο χώρες συμμερίζονται κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη εποχή για την Ευρώπη», σημείωσε. Τέλος, ο Ρούμεν Ράντεφ ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική κυβέρνηση για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό της Ελλάδας για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή», δήλωσε, αναφερόμενος στις αυξημένες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.
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