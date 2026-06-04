Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα politis.gov.gr: Οι πολίτες θα παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο

Χατζηδάκης: Μια μικρή επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

Παπαστεργίου: Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας

Χαραλαμπογιάννη: Σήμερα πραγματοποιείται μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή στη σχέση κράτους-πολίτη

Αναγνωστόπουλος: Μια νέα ιδέα, ένα νέο σύστημα, μια μικρή επανάσταση

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος. Ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σημαντικές πρωτοβουλίες του νόμου, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση δεκάδων δικαιολογητικών που το Δημόσιο έχει ήδη στην κατοχή του, αλλά συνέχιζε να ζητά ξανά και ξανά από τους πολίτες. Σήμερα προχωρούμε στην εφαρμογή. Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο είναι μια μικρή επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της. Είμαστε αποφασισμένοι η πρωτοβουλία αυτή να εφαρμοστεί, δίχως να λογαριάσουμε τις όποιες αντιδράσεις στενόμυαλων γραφειοκρατών. Η διαδικασία άλλωστε, είναι εξίσου απλή τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νόμου για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο».Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε: «Αλλάζουμε κάτι βαθύτερο από μια διαδικασία: αλλάζουμε τη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Για χρόνια, η Δημόσια Διοίκηση λειτουργούσε με τη λογική ότι ο πολίτης οφείλει διαρκώς να αποδεικνύει όσα το κράτος ήδη γνωρίζει. Σήμερα περνάμε σε μια διαφορετική αντίληψη, πουΗ αφετηρία πλέον είναι ότι το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη και αναλαμβάνει το ίδιο την ευθύνη να αναζητά τις πληροφορίες που διαθέτει, αντί να τον επιβαρύνει με διαρκή προσκόμιση δικαιολογητικών. Παράλληλα, ο πολίτης αποκτά για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για την πορεία της υπόθεσής του. Όπως σήμερα μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται μια αποστολή, έτσι θα μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συναλλαγή μας με το Δημόσιο, ποια υπηρεσία τη διαχειρίζεται και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας, που φέρνει τη Δημόσια Διοίκηση πιο κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες του».Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ανέφερε: «Σήμερα πραγματοποιείται μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή στη σχέση κράτους-πολίτη μέσω του νέου συστήματος ψηφιακής ενημέρωσης για την πορεία αιτήσεων στο Δημόσιο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο που θα ενισχύσει τους βαθμούς τηςΑλλά σηματοδοτεί και μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της διοίκησης, αποτέλεσμα αθόρυβης, μακροχρόνιας και συστηματικής προετοιμασίας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάζουμε σήμερα κάτι τόσο ουσιαστικό και άμεσο για τον πολίτη αλλά και τόσο χρήσιμο και εύχρηστο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, χτίζουμε το νέο δημόσιο αξιοποιώντας κάθε επιστημονικό, διοικητικό και τεχνολογικό πόρο, προκειμένου να μειώσουμε τους χρόνους εξυπηρέτησης και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη».Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, συμπλήρωσε: «Μια νέα ιδέα, ένα νέο σύστημα, μια μικρή επανάσταση. Με το politis.gov.gr, ο πολίτης αποκτά συνολική εικόνα για την πορεία των υποθέσεων του και το δημόσιο ένα εργαλείο καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης. Οι ψηφιακές λύσεις που υλοποιούμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ακριβώς το διττό αυτό σκοπό: