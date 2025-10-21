Τα τζετ του Επστάιν είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενα μέσα trafficking - Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν η πιο τερατώδης, λέει η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ
Η δημοσιογράφος που βοήθησε την Βιρτζίνια Τζιουφρέ για τη συγγραφή του βιβλίου «Nobody's Girl», κάλεσε τον πρίγκιπα Άντριου να μοιραστεί όλα όσα γνωρίζει για τον παιδεραστή
Ο πρίγκιπας Άντριου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη χρήση και των τελευταίων βασιλικών τίτλων που του είχαν απομείνει, καθώς οι νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν (σ.σ. στον απόηχο, μάλιστα, του μετά θάνατον βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που έγραψε ότι «ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί της») προκάλεσαν, οριστικά και αμετάκλητα, την οργή του βασιλιά Καρόλου Γ'.
Τώρα, η δημοσιογράφος που βοήθησε την Βιρτζίνια Τζιουφρέ για τη συγγραφή του βιβλίου «Nobody's Girl», κάλεσε τον πρίγκιπα Άντριου να μοιραστεί όλα όσα γνωρίζει για τον παιδεραστή. Το βιβλίο, Nobody's Girl, που κυκλοφόρησε επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες της Τζιουφρέ εναντίον του πρίγκιπα Άντριου, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.
Η συγγραφέας των απομνημονευμάτων της Τζιουφρέ, Έιμι Γουάλας είπε στο BBC, πως υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου «δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους ερευνητές στις ΗΠΑ», αλλά «για κάποιο λόγο δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος».
«Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ακόμα να κάνει», πρόσθεσε η Γουάλας, η οποία πέρασε τέσσερα χρόνια γράφοντας το βιβλίο μαζί με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ.
«Θα μπορούσε να πει, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές, “εξακολουθώ να αρνούμαι ότι ήμουν εμπλεκόμενος... ωστόσο, ήμουν σε αυτά τα σπίτια και ήμουν σε αυτό το νησί και ήμουν στο τζετ και είδα πράγματα, και ξέρω πόσο έχουν υποφέρει αυτές οι γυναίκες και θα ήθελα να μοιραστώ αυτά που είδα”».
Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, -η οποία αυτοκτόνησε φέτος- αναφέρει στο βιβλίο της ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Λέει ότι η τρίτη φορά ήταν στο νησί του Επστάιν, στο πλαίσιο «οργίου» με τον παιδεραστή και περίπου οκτώ άλλες νεαρές γυναίκες.
«Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Βιρτζίνια. Ξέρω ότι θα το θεωρούσε νίκη το γεγονός ότι αναγκάστηκε, με οποιονδήποτε τρόπο, να παραδώσει οικειοθελώς» τους τίτλους του ο πρίγκιπας Άντριου, είπε η Γουάλας. Το χαρακτήρισε «συμβολική χειρονομία» που έγραψε «σύγχρονη ιστορία όσον αφορά τη βασιλική εποχή», περιγράφοντάς την ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».
«Η Βιρτζίνια ήθελε να λογοδοτήσουν όλοι οι άνδρες στους οποίους είχε πωληθεί, παρά τη θέλησή της, και αυτός είναι μόνο ένας από αυτούς. Παρόλο που ο (Άντριου) συνεχίζει να το αρνείται, η ζωή του καταστρέφεται λόγω της συμπεριφοράς του στο παρελθόν, όπως είναι φυσικό», δήλωσε η συγγραφέας.
Η Έιμι Γουάλας είπε ότι τα ιδιωτικά τζετ που χρησιμοποιούσε ο Επστάιν «είχαν ανακαινιστεί ώστε να χωρέσουν πολλά υπνοδωμάτια, είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενα μέσα trafficking, ήταν εκεί για να χρησιμοποιούν τα κορίτσια».
«Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν σε τουλάχιστον ένα από αυτά τα τζετ που γνωρίζω, αν όχι σε περισσότερα. Πρέπει να αξιολογήσει την ηθική του πυξίδα - στην συμφωνία του με τη Βιρτζίνια είπε ότι αναγνωρίζει τον πόνο που υπέστησαν αυτές οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Αν το νιώθεις πραγματικά, κάνε κάτι γι' αυτό», ανέφερε η συγγραφέας.
«Είμαι λυπημένη και νιώθω τιμή που μπορώ να μιλήσω τουλάχιστον λίγο εκ μέρους της για να την υπερασπιστώ. Έγραψε αυτό το βιβλίο για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Της αξίζει κάθε έπαινος για τον ρόλο που έπαιξε στο να αναγκάσει τον πρίγκιπα Άντριου να παραιτηθεί από μερικούς ακόμη τίτλους του, αλλά της αξίζει ακόμη περισσότερος έπαινος για το θάρρος που έδειξε να αντισταθεί και να πει “αυτό δεν είναι σωστό”», τόνισε η συγγραφέας.
Η συγγραφέας μίλησε και στο itv.com σημειώνοντας πως θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι «ο φετιχισμός για νεαρά κορίτσια» πέθανε μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ τόνισε πώς ο πρίγκιπας Άντριου θα μπορούσε ακόμα να βοηθήσει στην έρευνα.
«Η Βιρτζίνια ήθελε να λογοδοτήσουν όλοι οι άνδρες»
«Ιπτάμενα μέσα trafficking»
Η Έιμι Γουάλας δήλωσε ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» για την αλήθεια των ισχυρισμών της Τζιουφρέ σχετικά με τον πρίγκιπα. «Ξέρετε ότι ο πρίγκιπας Άντριου μπορεί να αρνηθεί και το έχει κάνει επανειλημμένα, ότι δεν είναι άτομο που έκανε κάτι κακό. Αλλά ήταν στα σπίτια, ήταν στα τζετ, ήταν στο νησί, και θα μπορούσε να βγει μπροστά και να βοηθήσει τους ερευνητές. Θυμηθείτε ότι σε κάποιο σημείο είπε ότι ήταν απολύτως πρόθυμος να το κάνει, αλλά τελικά δεν βοήθησε ποτέ, δεν το υλοποίησε ποτέ», επανέλαβε στο itv.
«Αυτό που μου έλεγε πάντα για τη μνήμη της (η Βιρτζίνια) ήταν ότι μπορεί να μην θυμάται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες, ημέρες της εβδομάδας, αλλά θυμάται, όπως θα θυμόσασταν κι εσείς αν ένας άνδρας ήταν από πάνω σας και σας βίαζε και το πρόσωπό του ήταν 15 εκατοστά μακριά από το δικό σας, θυμάστε αυτό το πρόσωπο», είπε η κυρία Γουάλας.
Η συγγραφέας ανέφερε ότι αφότου έμαθε για τη ζωή της Βιρτζίνια, πίστευε ότι η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν «ακόμα πιο φρικτή και τερατώδης» από τον Επστάιν, επειδή ήταν «γυναίκα και χρησιμοποίησε το φύλο της για να παρασύρει νεαρά κορίτσια σε αυτό το άντρο της κόλασης».
«Ο πρίγκιπας Άντριου είναι μόνο ένας από τους πολλούς, αυτό το βιβλίο δεν αφορά τον πρίγκιπα Άντριου, αφορά ένα σύστημα ισχυρών, πλούσιων ανθρώπων που βλάπτουν ανθρώπους που δεν είναι ισχυροί και πλούσιοι», σημείωσε.
Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν «πιο τερατώδης» από τον Επστάιν
