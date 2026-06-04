Κύπρος: Σήμερα η πρώτη δοκιμασία της νέας Βουλής, με εκλογή Προέδρου

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 4 το απόγευμα και θα αρχίσει με την ορκωμοσία των 56 νέων βουλευτών και των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων