Μέσα από το παιδικό δωμάτιο η Δόμνα Μιχαηλίδου ενημερώνει τους γονείς για την πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς»
Μέσα από το παιδικό δωμάτιο η Δόμνα Μιχαηλίδου ενημερώνει τους γονείς για την πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς»
Σημειώνουμε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Από ένα παιδικό δωμάτιο επέλεξε να ανακοινώσει η Δόμνα Μιχαηλίδου το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους γονείς στις «Νταντάδες της Γειτονιάς».
Καθισμένη οκλαδόν μπροστά από μια βρεφική κούνια, η υπουργός λέει στην κάμερα «Ψάχνεις νταντά; Σταμάτα να ψάχνεις και μπες στο Ntantades.gov.gr» και εξηγεί με απλό και άμεσο τρόπο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για να βρουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί τους.
Σημειώνουμε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Καθισμένη οκλαδόν μπροστά από μια βρεφική κούνια, η υπουργός λέει στην κάμερα «Ψάχνεις νταντά; Σταμάτα να ψάχνεις και μπες στο Ntantades.gov.gr» και εξηγεί με απλό και άμεσο τρόπο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για να βρουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί τους.
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Σημειώνουμε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
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