Δένδιας: Παρών σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», απών από τη συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Η δήλωσή του
«Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας» αναφέρει μεταξύ άλλων σε μία αμφίσημη δήλωση
Απών επέλεξε να είναι από τη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος δεν συμμετέχει στη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρότι αυτό περνά την ευθύνη για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, προχώρησε στην δημοσιοποίηση μίας γραπτής ανακοίνωσης διπλής ανάγνωσης, αφού μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «το υπουργείο Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το Μνημείο σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας» - κάτι για το οποίο κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ο κ. Δένδιας επέλεξε να παρευρεθεί στις 19:00 το απόγευμα ακριβώς απέναντι, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940–1941».
Ο κ. Δένδιας τοποθετήθηκε για το περιεχόμενο της τροπολογίας με γραπτή δήλωση, που διένειμε το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία αναφέρει ότι «το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».
Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.
Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.
Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.
Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.
