Δένδιας: Παρών σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», απών από τη συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Η δήλωσή του

«Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας» αναφέρει μεταξύ άλλων σε μία αμφίσημη δήλωση