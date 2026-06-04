Μαρινάκης: Ο Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ αλλά δεν θα πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού
Μαρινάκης: Ο Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ αλλά δεν θα πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού
Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, έχουμε έναν χρόνο για να πετύχουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας - Το οικονομικό επιτελείο, ενόψει της ΔΕΘ, επεξεργάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων
Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2027 και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στο Mega.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο στόχος είναι να μη χρειαστεί συνεργασία με κανένα κόμμα, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ έχει μπροστά της ακόμα ένα χρόνο σκληρής δουλειά για να επιτύχει τον στόχο της. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να συνεργαστεί η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «το μόνο κόμμα που έχει δείξει μια θεσμική συνέπεια στο παρελθόν είναι το ΠΑΣΟΚ», σπεύδοντας όμως να κάνει σαφή διάκριση.
«Ποιο ΠΑΣΟΚ όμως; Της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, όχι αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, που έχει απόφαση συνεδρίου με το ποιον δεν θα συγκυβερνήσει», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τη σημερινή ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη και τις αποφάσεις της περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
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Ερωτηθείς για το ποιος μπορεί στις εκλογές να καταλάβει τη δεύτερη θέση, ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρχικά απέφυγε να τοποθετηθεί. Ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε στη διαπίστωση ότι η ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού δείχνει να έχει προβάδισμα έναντι της Χαριλάου Τρικούπη. «Ο κ. Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα», είπε, για να προσθέσει με δηκτικό τρόπο: «Δεν θα σας πω εγώ ποιος θα κερδίσει το γήπεδο του λαϊκισμού». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει τη νέα πολιτική κινητικότητα με όρους τακτικισμού, αλλά με κριτήριο την αξιοπιστία. «Μας χωρίζει άβυσσος με τον κ. Τσίπρα», ανέφερε, συμπυκνώνοντας τη βασική γραμμή αντιπαράθεσης που φαίνεται να επιλέγει το Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διατήρησε χαμηλούς τόνος. «Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις στον πρώην πρωθυπουργό και στον πρώην πρόεδρο του κόμματος, του οποίου είμαι μέλος από παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι η διαγραφή του «μόνο ευχάριστη δεν ήταν» για τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας πάντως πως ο ίδιος εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν λάβει τις αποφάσεις του για τα όσα ακούγονται σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Σε ερώτηση για πιθανή μελλοντική συνεργασία, στάθηκε στην ανάγκη να συζητούνται τα προβλήματα των πολιτών και όχι «προσωπικές ατζέντες», επαναλαμβάνοντας ότι πολλά σημεία της κριτικής Σαμαρά προς την κυβέρνηση είναι, κατά την άποψή του, άδικα.
Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας, σημειώνοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισ. ευρώ για το 2027, ο οποίος θα κατευθυνθεί στη στήριξη της κοινωνίας. Όπως είπε, ενώ ακόμη εφαρμόζονται μέτρα που ψηφίστηκαν για το 2026, το οικονομικό επιτελείο, ενόψει της ΔΕΘ, επεξεργάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων για όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οποία χαρακτήρισε ως το «επόμενο βήμα».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο στόχος είναι να μη χρειαστεί συνεργασία με κανένα κόμμα, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ έχει μπροστά της ακόμα ένα χρόνο σκληρής δουλειά για να επιτύχει τον στόχο της. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να συνεργαστεί η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «το μόνο κόμμα που έχει δείξει μια θεσμική συνέπεια στο παρελθόν είναι το ΠΑΣΟΚ», σπεύδοντας όμως να κάνει σαφή διάκριση.
«Ποιο ΠΑΣΟΚ όμως; Της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, όχι αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, που έχει απόφαση συνεδρίου με το ποιον δεν θα συγκυβερνήσει», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τη σημερινή ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη και τις αποφάσεις της περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Δείτε βίντεο
Ερωτηθείς για το ποιος μπορεί στις εκλογές να καταλάβει τη δεύτερη θέση, ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρχικά απέφυγε να τοποθετηθεί. Ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε στη διαπίστωση ότι η ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού δείχνει να έχει προβάδισμα έναντι της Χαριλάου Τρικούπη. «Ο κ. Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα», είπε, για να προσθέσει με δηκτικό τρόπο: «Δεν θα σας πω εγώ ποιος θα κερδίσει το γήπεδο του λαϊκισμού». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει τη νέα πολιτική κινητικότητα με όρους τακτικισμού, αλλά με κριτήριο την αξιοπιστία. «Μας χωρίζει άβυσσος με τον κ. Τσίπρα», ανέφερε, συμπυκνώνοντας τη βασική γραμμή αντιπαράθεσης που φαίνεται να επιλέγει το Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διατήρησε χαμηλούς τόνος. «Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις στον πρώην πρωθυπουργό και στον πρώην πρόεδρο του κόμματος, του οποίου είμαι μέλος από παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι η διαγραφή του «μόνο ευχάριστη δεν ήταν» για τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας πάντως πως ο ίδιος εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν λάβει τις αποφάσεις του για τα όσα ακούγονται σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Σε ερώτηση για πιθανή μελλοντική συνεργασία, στάθηκε στην ανάγκη να συζητούνται τα προβλήματα των πολιτών και όχι «προσωπικές ατζέντες», επαναλαμβάνοντας ότι πολλά σημεία της κριτικής Σαμαρά προς την κυβέρνηση είναι, κατά την άποψή του, άδικα.
Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας, σημειώνοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισ. ευρώ για το 2027, ο οποίος θα κατευθυνθεί στη στήριξη της κοινωνίας. Όπως είπε, ενώ ακόμη εφαρμόζονται μέτρα που ψηφίστηκαν για το 2026, το οικονομικό επιτελείο, ενόψει της ΔΕΘ, επεξεργάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων για όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οποία χαρακτήρισε ως το «επόμενο βήμα».
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