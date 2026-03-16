Τα πειράγματα του Ο' Μπράιεν στον Σαλαμέ στα Όσκαρ: Υπάρχει ανησυχία για επιθέσεις από την κοινότητα της όπερας και του μπαλέτου
Όσκαρ Όσκαρ 2026 Τιμοτέ Σαλαμέ Κόναν Ο' Μπράιεν

Τα πειράγματα του Ο' Μπράιεν στον Σαλαμέ στα Όσκαρ: Υπάρχει ανησυχία για επιθέσεις από την κοινότητα της όπερας και του μπαλέτου

Ο παρουσιαστής εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή μετά τη δήλωση του ηθοποιού πως κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις τέχνες αυτές πια

Τα πειράγματα του Ο' Μπράιεν στον Σαλαμέ στα Όσκαρ: Υπάρχει ανησυχία για επιθέσεις από την κοινότητα της όπερας και του μπαλέτου
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ στα φετινά Όσκαρ, όταν ο παρουσιαστής της βραδιάς Κόναν Ο' Μπράιεν σχολίασε με χιούμορ τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο.

Ο ηθοποιός, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Marty Supreme», είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν αμφισβήτησε τη δημοτικότητα των δύο κλασικών μορφών τέχνης, λέγοντας: «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λένε “κρατήστε αυτό ζωντανό”, παρόλο που κανείς δεν ενδιαφέρεται πια».

Ο παρουσιαστής των Όσκαρ Κόναν Ο' Μπράιεν εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για ένα χιουμοριστικό σχόλιο μπροστά στο κοινό του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. «Τα μέτρα ασφαλείας είναι εξαιρετικά αυστηρά απόψε», είπε και πρόσθεσε: «Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ανησυχία για επιθέσεις από την κοινότητα της όπερας και του μπαλέτου». «Απλώς είναι θυμωμένοι γιατί άφησες έξω τη τζαζ», ανέφερε ακόμη, με τον κόσμο, αλλά και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, να ξεσπούν σε γέλια.

Δείτε το βίντεο

Timothée Chalamet Reacts to Conan O'Brien's Dig at His Opera Comments | Oscars 2026
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

