Πέρεθ: Ανακοινώνει Ντάμφρις και υπόσχεται μεταγραφή-ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο πρόεδρος των Μαδριλένων αποκάλυψε πως ο Ολλανδός μπακ της Ίντερ αποτελεί την τρίτη προσθήκη του σχεδιασμού του, ενώ προανήγγειλε πρόταση άνω των 150 εκατ. ευρώ για ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης