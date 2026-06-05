Πέρεθ: Ανακοινώνει Ντάμφρις και υπόσχεται μεταγραφή-ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης
Πέρεθ: Ανακοινώνει Ντάμφρις και υπόσχεται μεταγραφή-ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο πρόεδρος των Μαδριλένων αποκάλυψε πως ο Ολλανδός μπακ της Ίντερ αποτελεί την τρίτη προσθήκη του σχεδιασμού του, ενώ προανήγγειλε πρόταση άνω των 150 εκατ. ευρώ για ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης
Μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο και της συμφωνίας με τον Γάλλο αμυντικό Ιμπραΐμα Κονατέ, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, αποκάλυψε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) πως ο Ντένζελ Ντάμφρις θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του σε περίπτωση επανεκλογής του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.
«Ο Μουρίνιο και ο Κονατέ έρχονται και τώρα μπορώ επίσης να σας πω ότι έχουμε "κλείσει" και τον Ντάμφρις. Έναν εξαιρετικό δεξιό μπακ», δήλωσε ο Πέρεθ σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ισπανικό κανάλι Cuatro, τρεις ημέρες πριν από την εκλογική διαδικασία.
Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ολλανδός δεξιός μπακ της Ίντερ διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο 79χρονος επιχειρηματίας, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί απέναντι στον αντίπαλό του Ενρίκε Ρικέλμε, πρόεδρο του ενεργειακού ομίλου Cox, υποσχέθηκε επίσης πως σε περίπτωση εκλογικής νίκης θα προχωρήσει σε μία μεταγραφή-βόμβα, καταθέτοντας πρόταση τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης.
«Πολύ σύντομα θα καταθέσω πρόταση σε έναν μεγάλο σύλλογο του Champions League, πιθανότατα απ’ την Τρίτη (9/6) κιόλας. Θα είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει πληρώσει ποτέ η Ρεάλ Μαδρίτης για ποδοσφαιριστή: τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας πάντως να αποκαλύψει το όνομα του παίκτη.
Ο Πέρεθ έδωσε μόνο ένα στοιχείο, εξηγώντας πως πρόκειται για έναν επιθετικογενή ποδοσφαιριστή που ξεκινά από τον χώρο του κέντρου και προωθείται προς την επίθεση. Παράλληλα απέκλεισε τις περιπτώσεις των Χάρι Κέιν και Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, αλλά και των Ζερεμί Ντοκού και Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, με τον τελευταίο να αποτελεί βασικό στόχο του αντιπάλου του στις εκλογές.
Οι δύο υποψήφιοι έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες σε έναν άτυπο «πόλεμο» εξαγγελιών, προσπαθώντας να πείσουν τα μέλη του συλλόγου και τους περίφημους «socios» της Ρεάλ Μαδρίτης.
Από την πλευρά του, ο 37χρονος Ρικέλμε έχει δεσμευτεί πως αν εκλεγεί πρόεδρος θα φέρει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τόσο τον Χάαλαντ όσο και τον αρχηγό της εθνικής Ισπανίας, Ρόδρι, ενώ παράλληλα σκοπεύει να τοποθετήσει τους παλαίμαχους θρύλους της Ρεάλ, Ραούλ Γκονθάλεθ και Φερνάντο Ιέρο, στις θέσεις του αθλητικού διευθυντή και του επικεφαλής των ακαδημιών αντίστοιχα.
«Ο Μουρίνιο και ο Κονατέ έρχονται και τώρα μπορώ επίσης να σας πω ότι έχουμε "κλείσει" και τον Ντάμφρις. Έναν εξαιρετικό δεξιό μπακ», δήλωσε ο Πέρεθ σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ισπανικό κανάλι Cuatro, τρεις ημέρες πριν από την εκλογική διαδικασία.
El bombazo de Florentino Pérez en #Horizonte pic.twitter.com/82TSphZGhf— Horizonte (@HorizonteCuatro) June 4, 2026
Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ολλανδός δεξιός μπακ της Ίντερ διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο 79χρονος επιχειρηματίας, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί απέναντι στον αντίπαλό του Ενρίκε Ρικέλμε, πρόεδρο του ενεργειακού ομίλου Cox, υποσχέθηκε επίσης πως σε περίπτωση εκλογικής νίκης θα προχωρήσει σε μία μεταγραφή-βόμβα, καταθέτοντας πρόταση τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης.
«Πολύ σύντομα θα καταθέσω πρόταση σε έναν μεγάλο σύλλογο του Champions League, πιθανότατα απ’ την Τρίτη (9/6) κιόλας. Θα είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει πληρώσει ποτέ η Ρεάλ Μαδρίτης για ποδοσφαιριστή: τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας πάντως να αποκαλύψει το όνομα του παίκτη.
Ο Πέρεθ έδωσε μόνο ένα στοιχείο, εξηγώντας πως πρόκειται για έναν επιθετικογενή ποδοσφαιριστή που ξεκινά από τον χώρο του κέντρου και προωθείται προς την επίθεση. Παράλληλα απέκλεισε τις περιπτώσεις των Χάρι Κέιν και Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, αλλά και των Ζερεμί Ντοκού και Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, με τον τελευταίο να αποτελεί βασικό στόχο του αντιπάλου του στις εκλογές.
Οι δύο υποψήφιοι έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες σε έναν άτυπο «πόλεμο» εξαγγελιών, προσπαθώντας να πείσουν τα μέλη του συλλόγου και τους περίφημους «socios» της Ρεάλ Μαδρίτης.
Από την πλευρά του, ο 37χρονος Ρικέλμε έχει δεσμευτεί πως αν εκλεγεί πρόεδρος θα φέρει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τόσο τον Χάαλαντ όσο και τον αρχηγό της εθνικής Ισπανίας, Ρόδρι, ενώ παράλληλα σκοπεύει να τοποθετήσει τους παλαίμαχους θρύλους της Ρεάλ, Ραούλ Γκονθάλεθ και Φερνάντο Ιέρο, στις θέσεις του αθλητικού διευθυντή και του επικεφαλής των ακαδημιών αντίστοιχα.
Hilarious move from Perez.— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) June 4, 2026
Riquelme went on the show 'El Hormiguero', where he promissed to sign Haaland.
So Florentino Perez bought the advertisement slot right after the show ended, to officially announce Mourinho.
And Mourinho just says: 'Si.' 😂 pic.twitter.com/Nn6Wxa4fzJ
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