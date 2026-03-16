Όσκαρ 2026: Η Κάιλι Τζένερ αλά Τζέσικα Ράμπιτ και η Γκουίνεθ Πάλτροου με το αποκαλυπτικό φόρεμα έκλεψαν την παράσταση
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ξεχώρισαν, επίσης, τη μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, την Τζένιφερ Χάντσον που εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με τη διάσημη μητέρα της, Γκόλντι Χόουν, καθώς και την Νικόλ Κίντμαν
Το κόκκινο χαλί των Όσκαρ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γεγονός της βραδιά της απονομής - μετά την ίδια την τελετή απονομής - και όλοι οι σταρ προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο περπατώντας το.
Φέτος συζητήθηκαν περισσότερο η εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ αλά Τζέσικα Ράμπιτ στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ, και το φόρεμα της Γκουίνεθ Πάλτροου με τις αποκαλυπτικές λεπτομέρειες.
«Ποια Τζέσικα;» αναρωτήθηκε η Κάιλι Τζένερ κάνοντας αναφορά στη σέξι ηρωίδα των κινουμένων σχεδίων Τζέσικα Ράμπιτ καθώς φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα Schiaparelli με βαθύ ντεκολτέ και ένα τεράστιο διαμαντένιο κολιέ της Lorraine Schwartz με την Page Six να σημειώνει ότι συνολικά φόρεσε κοσμήματα με διαμάντια 200 καρατίων
Η 53χρονη Πάλτροου εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 φορώντας ένα στράπλες φόρεμα από ιβουάρ μετάξι της Giorgio Armani Privé, το οποίο ήταν περισσότερο αποκαλυπτικό από ό,τι φαινόταν με την πρώτη ματιά. Η στροφή προς τα πλάγια αποκάλυπτε δύο μεγάλα σκισίματα με την ηθοποιλό να συνδυάζει την εμφάνισή της με ένα εκθαμβωτικό κολιέ από πλατίνα και κίτρινο χρυσό 18 καρατίων της Tiffany and Co.
