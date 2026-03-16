Όσκαρ 2026: Καλύτερη Ταινία το «One Battle After Another», βραβεία για Τζόρνταν, Μπάκλεϊ, Μάντιγκαν και Πεν

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κυριάρχησε στη φετινή τελετή με την ταινία του να αποσπάει 6 αγαλματίδια - Το «Sentimental Value» κέρδισε το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, ιστορική διάκριση για την Ότομν Ντουράλντ Άρκαπο στη φωτογραφία – Ελληνική παρουσία με την Κασσάνδρα Κουλουκουντίς στο κάστινγκ

«One Battle After Another», το οποίο κέρδισε το







Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Sinners», ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ τιμήθηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet». Ο Σον Πεν απέσπασε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου, η Έιμι Μάντιγκαν το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το «One Battle After Another». Ξεχώρισε ακόμη η νίκη της νορβηγικής ταινίας «Sentimental Value» στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας, αλλά και η ελληνική παρουσία, καθώς η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ.



Θρίλερ μέχρι το τέλος με το «Sinners» Το «One Battle After Another» κατέκτησε τελικά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στα 98α Βραβεία Όσκαρ, ολοκληρώνοντας μια βραδιά όπου η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον εναλλασσόταν στις μεγάλες διακρίσεις με το «Sinners».







Η ταινία ολοκλήρωσε τη φετινή οσκαρική της πορεία με έξι συνολικά βραβεία, ανάμεσά τους τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μοντάζ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς.



Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» --της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που... περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία--, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας»



Μεγάλος νικητής της βραδιάς στα 98α Βραβεία Όσκαρ αναδείχθηκε το φιλμ, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ολοκλήρωσε την πορεία του στη φετινή τελετή με έξι συνολικά βραβεία. Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς ανακοίνωσαν στη σκηνή του Dolby Theatre στο Χόλιγουντ η Νικόλ Κίντμαν και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον, η οποία κυριάρχησε στις βασικές κατηγορίες της φετινής διοργάνωσης.κέρδισε τογια το, ενώ ητιμήθηκε με τογια το. Οαπέσπασε το, ητο, ενώ οκέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το». Ξεχώρισε ακόμη η νίκη της νορβηγικής ταινίαςστην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας, αλλά και η ελληνική παρουσία, καθώς η ελληνικής καταγωγήςβραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ.Το «One Battle After Another» κατέκτησε τελικά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στα 98α Βραβεία Όσκαρ, ολοκληρώνοντας μια βραδιά όπου η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον εναλλασσόταν στις μεγάλες διακρίσεις με το «Sinners».Η ταινία ολοκλήρωσε τη φετινή οσκαρική της πορεία με έξι συνολικά βραβεία, ανάμεσά τους τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μοντάζ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς.Οι δύο παραγωγές κυριάρχησαν στις βασικές κατηγορίες της τελετής, συγκεντρώνοντας σημαντικά βραβεία και διαμορφώνοντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές οσκαρικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» --της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που... περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία--, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας»

Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν Το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners».



Η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε έντονη αντίδραση στην αίθουσα, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους ηθοποιούς να τον χειροκροτούν θερμά.



Ο 39χρονος Αμερικανός μπαίνει έτσι στο αξιοσημείωτα ολιγομελές κλαμπ των μαύρων πρωταγωνιστών που εξασφαλίζουν την κορυφαία αυτή διάκριση της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου, μετά τους Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάσιγκτον, Φόρεστ Γουίτακερ και Γουίλ Σμιθ.



Επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Μια μάχη μετά την άλλη»), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και του βραζιλιάνου Βάγκνερ Μόουρα («Μυστικός Πράκτορας»).





Όσκαρ Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον Το βραβείο Όσκαρ Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another».



Το βραβείο παρουσίασαν στη σκηνή του Dolby Theatre οι ηθοποιοί Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον.



Πρόκειται για το δεύτερο Όσκαρ της βραδιάς για τον Άντερσον, μετά το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου.



Υποψήφιος επανειλημμένα («Μανόλια», «Θα χυθεί αίμα» κ.λπ.), ο Πολ Τόμας Άντερσον, μορφή του λεγόμενου ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, εντέλει βραβεύτηκε για μια απρόβλεπτη ταινία που παρακολουθεί πρώην επαναστάτες της άκρας αριστεράς, πολιτικούς κληρονόμους της «Black Power», και την καταδίωξή τους από οπαδό της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής. Επικράτησε των Ράιαν Κούγκλερ («Αμαρτωλοί») και Κλόι Τζάο («Άμνετ»).



Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην Τζέσι Μπάκλεϊ Το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet».







Το βραβείο παρουσίασε στη σκηνή η Μάικι Μάντισον, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Anora», ολοκληρώνοντας έτσι τις μεγάλες κατηγορίες ερμηνείας της φετινής τελετής.





Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Γουίλιαμ Σέξπιρ, ενσαρκώνει τη σύζυγο του άγγλου δραματουργού, την οποία τσακίζει η αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει κάθαρση στο θέατρο του άνδρα της. Επικράτησε των Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Έμα Στόουν («Bugonia»), Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική αξία») και Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue).



Με τον Κόναν Ο’Μπράιαν παρουσιαστή η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ Η τελετή των Όσκαρ 2026 πραγματποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ, με τον Αμερικανό κωμικό και παρουσιαστή Κόναν Ο’Μπράιαν να επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο του οικοδεσπότη.



Ο πρώην παρουσιαστής late night εκπομπών και πλέον podcaster ανέβηκε ξανά στη σκηνή της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς της χρονιάς, ανοίγοντας την τελετή με έντονο χιούμορ και αρκετές πολιτικές αιχμές.



Ανάμεσα στα αστεία της εναρκτήριας ομιλίας του, αναφέρθηκε στην ταινία «Hamnet», στην οποία η Τζέσι Μπάκλεϊ υποδύεται μια γυναίκα που γεννά μόνη της μέσα στο δάσος.



«Ή όπως το λέμε εδώ στην Αμερική, προσιτή υγειονομική περίθαλψη», σχολίασε χαρακτηριστικά.



Ο Ο’Μπράιαν σημείωσε επίσης ότι είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν υπάρχει κανένας Βρετανός υποψήφιος στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου, κάνοντας παράλληλα μια αιχμηρή αναφορά στον Τζέφρι Επστάιν.



«Ένας Βρετανός εκπρόσωπος είπε: “Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλους μας”», είπε ο παρουσιαστής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επιφωνήματα έκπληξης από το κοινό.







Η Έιμι Μάντιγκαν κερδίζει το πρώτο Όσκαρ της βραδιάς Το πρώτο βραβείο της βραδιάς ήταν το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο απένειμε η περσινή νικήτρια Ζόε Σαλντάνα.







Η Έιμι Μάντιγκαν κέρδισε το βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «Weapons», αποτελώντας την πρώτη νικήτρια της φετινής τελετής.







Η 75χρονη Αμερικανίδα κατάφερε να πάρει στα χέρια της επιτέλους το χρυσό αγαλματίδιο 40 χρόνια αφότου χρίστηκε υποψήφια για δεύτερο ρόλο για πρώτη φορά, κερδίζοντας σοβαρές ανταγωνίστριες: την Τεϊάνα Τέιλορ («Μια μάχη μετά την άλλη»), τη Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί») και τα δυο αστέρια Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας («Συναισθηματική αξία»).



Η Μάντιγκαν έχει υπάρξει υποψήφια για Όσκαρ δύο φορές, με την πρώτη υποψηφιότητα να χρονολογείται πριν από 40 χρόνια, το 1985, για την ταινία «Twice in a Lifetime».



Για τον ρόλο της ως θεία Γκλάντις στο «Weapons» είχε ήδη κερδίσει βραβείο Critics Choice καθώς και Actor Award. Η ηθοποιός είναι επίσης γνωστή από κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1980, όπως το «Field of Dreams» και το «Uncle Buck».



Τα πρώτα βραβεία της βραδιάς Στις κατηγορίες κινουμένων σχεδίων, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων κέρδισε το «KPop Demon Hunters».





Η ταινία (Sony Pictures) ακολουθεί φανταστικό τρίο τραγουδιστριών της κορεατικής ποπ στις οποίες έχει ανατεθεί μυστικά να... προστατεύσουν τον πλανήτη από δαίμονες, κι έγινε φαινόμενο χάρη κυρίως στο τραγούδι «Golden». Επικράτησε του Zootopia 2 (Disney) και των γαλλικών ταινιών Arco και Amélie et la métaphysique des tubes («Η μικρή Αμελί»).



Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων απονεμήθηκε στην ταινία «The Girl Who Cried Pearls».



«Σήμερα γιορτάζουμε τους ανθρώπους και όχι την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσαν πριν ανακοινώσουν το βραβείο.



Στην κατηγορία των κοστουμιών, το Όσκαρ απονεμήθηκε στην Κέιτ Χόλεϊ για την ταινία «Φράνκενσταϊν».





Με νέο βραβείο για το «Φράνκενσταϊν» και ελληνική διάκριση στο κάστινγκ Στα επόμενα βραβεία της βραδιάς, το Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων απονεμήθηκε επίσης στην ταινία «Φράνκενσταϊν» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, η οποία προσθέτει ακόμη μία σημαντική διάκριση στη φετινή τελετή.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απονομή στην κατηγορία του κάστινγκ, η οποία απονεμήθηκε για πρώτη φορά στα φετινά Όσκαρ.



Το Όσκαρ στην νέα κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ κέρδισε η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another».



Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς τιμήθηκε στα 98α Βραβεία Όσκαρ για την επιλογή του καστ της συγκεκριμένης παραγωγής, καταγράφοντας μια σημαντική ελληνική παρουσία στη φετινή διοργάνωση.





Ισοπαλία στην ταινία μικρού μήκους και τρίτο Όσκαρ για τον Σον Πεν Ένα σπάνιο αποτέλεσμα καταγράφηκε στην κατηγορία Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους Live Action, όπου σημειώθηκε ισοπαλία.



Το βραβείο μοιράστηκαν οι ταινίες «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».







Το Όσκαρ παρέλαβαν οι Σαμ Α. Ντέιβις και Τζακ Πιατ για το «The Singers», καθώς και οι Αλεξάντρ Σινγκ και Νάταλι Μουστεάτα για το «Two People Exchanging Saliva».



Το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου στον Σον Πεν Το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Σον Πεν, ο οποίος ωστόσο δεν βρισκόταν στην αίθουσα για να παραλάβει το βραβείο. Κυριότεροι ανταγωνιστές του θεωρούνταν οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Συναισθηματική αξία») και Ντελρόι Λίντο («Αμαρτωλοί»).



Το αγαλματίδιο παρέλαβε εκ μέρους του ο παρουσιαστής Κίραν Κάλκιν.



Ο Σον Πεν βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στον ρόλο του κακού συνταγματάρχη Στίβεν Τζ. Λόκτζοου στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, μια ερμηνεία που του χάρισε επίσης BAFTA και Actor Award.







Πρόκειται για το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του Πεν, ο οποίος έχει τιμηθεί στο παρελθόν για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» το 2003 και «Milk» το 2008.



Ο Πεν είναι γνωστός όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ακτιβιστής.



Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου στον Πολ Τόμας Άντερσον Το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου απονεμήθηκε στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another».







Πρόκειται για το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του για τον Αμερικανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο, του οποίου η ταινία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων φαβορί της φετινής διοργάνωσης.



Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου στον Ράιαν Κούγκλερ Το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου κέρδισε ο Ράιαν Κούγκλερ για την ταινία «Sinners», η οποία αποτελεί μία από τις πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς.







Η ταινία έχει συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στη φετινή τελετή, καθώς κατέγραψε ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για ταινία σε μία χρονιά.



Όσκαρ Σκηνογραφίας στο «Frankenstein» Στη συνέχεια της τελετής, απονεμήθηκε το Όσκαρ Σκηνογραφίας, με την Σιγκούρνεϊ Γουίβερ και τον Πέδρο Πασκάλ να κάνουν την απονομή.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Κέιτ Χάντσον εμφανίστηκε να παίζει με έναν μικρό Yoda στην πλατεία του Dolby Theatre, προσφέροντας μία από τις πιο ανάλαφρες στιγμές της βραδιάς.



Το βραβείο τελικά απονεμήθηκε στην ταινία «Frankenstein», η οποία συνεχίζει να συγκεντρώνει σημαντικές διακρίσεις στη φετινή τελετή.



Όσκαρ Οπτικών Εφέ στο «Avatar: Fire and Ash» Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» προστέθηκε στη λίστα των βραβευμένων της φετινής τελετής των Όσκαρ, κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ.



Το βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα των Τζο Λετερί, Ρίτσαρντ Μπέινεχαμ, Έρικ Σέιντον και Ντάνιελ Μπάρετ, οι οποίοι τιμήθηκαν για τη δουλειά τους στα εντυπωσιακά ψηφιακά εφέ της ταινίας.



Η παραγωγή αποτελεί τη νέα συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς Avatar και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα εμπορικά μπλοκμπάστερ της χρονιάς.



Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο «All the Empty Rooms» Το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους απονεμήθηκε στο «All the Empty Rooms», μια ιδιαίτερα συγκινητική ταινία που καταγράφει τις ιστορίες παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών.



Οι δημιουργοί της ταινίας Τζόσουα Σέφτελ και Κόναλ Τζόουνς αφιέρωσαν την ομιλία τους στα θύματα των σχολικών επιθέσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία να παραμείνουν ζωντανές οι ιστορίες των παιδιών.



Κατά τη διάρκεια της τελετής μίλησε επίσης μία μητέρα μαθήτριας που σκοτώθηκε στην επίθεση του 2022 στο σχολείο Robb Elementary School στο Ουβάλντε του Τέξας, περιγράφοντας την ιστορία της κόρης της.



Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο «Mr Nobody Against Putin» Το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους κέρδισε η ταινία «Mr Nobody Against Putin», η οποία καταγράφει την ιστορία του Πάβελ Ταλαγκίν.



Η ταινία ακολουθεί τον Ταλαγκίν στη δουλειά του σε σχολείο στη Ρωσία, όπου ενώ καταγράφει τη ζωή των μαθητών του, τεκμηριώνει παράλληλα την προπαγάνδα της κυβέρνησης του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας τη ζωή του σε σοβαρό κίνδυνο.



Οι δημιουργοί της ταινίας εκφώνησαν μια έντονα πολιτική ομιλία κατά την απονομή του βραβείου, ασκώντας κριτική στη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης.



Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής στον Λούντβιγκ Γκόρανσον για το «Sinners» Το Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής απονεμήθηκε στον Λούντβιγκ Γκόρανσον για τη μουσική της ταινίας «Sinners».



Ο Σουηδός συνθέτης τιμήθηκε για ένα μουσικό έργο που συνδυάζει Delta blues, gospel και ιρλανδική folk μουσική, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο ηχητικό ύφος στην ταινία του Ράιαν Κούγκλερ.



Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πρώτη του κιθάρα, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για να ακολουθήσει την πορεία στη μουσική, ενώ ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη, δημιουργό και παραγωγό της ταινίας Ράιαν Κούγκλερ.



Όσκαρ Ήχου στην ταινία «F1» Το Όσκαρ Καλύτερου Ήχου απονεμήθηκε στην ταινία «F1».



Το βραβείο παρέλαβε η ομάδα των Γκάρεθ Τζον, Αλ Νέλσον, Γκουέντολιν Γέιτς Γουίτλ, Γκάρι Α. Ρίζο και Χουάν Περάλτα, οι οποίοι τιμήθηκαν για τη δουλειά τους στον σχεδιασμό και τη μίξη ήχου της ταινίας.



Όσκαρ Μοντάζ στο «One Battle After Another» Το Όσκαρ Μοντάζ απονεμήθηκε στην ταινία «One Battle After Another», η οποία συγκαταλέγεται στα φαβορί για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στη φετινή τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ.



Η διάκριση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ταινίας στην τελική ευθεία της βραδιάς, καθώς συνεχίζει να συγκεντρώνει σημαντικά βραβεία.



Όσκαρ Φωτογραφίας στο «Sinners» και ιστορική νίκη για την Ότομν Ντουράλντ Άρκαπο Λίγο μετά το βραβείο μοντάζ, η ταινία «Sinners» απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση, κερδίζοντας το Όσκαρ Φωτογραφίας.



Το βραβείο απονεμήθηκε στην Ότομν Ντουράλντ Άρκαπο, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 2018 είχε υπάρξει για πρώτη φορά γυναίκα υποψήφια στην κατηγορία.



Η ανακοίνωση της νίκης της προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στην αίθουσα, με το κοινό στο Dolby Theatre να σηκώνεται όρθιο και να την χειροκροτεί.







Στην ευχαριστήρια ομιλία της απευθύνθηκε ιδιαίτερα στις γυναίκες του χώρου.



«Θέλω πραγματικά όλες οι γυναίκες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιες, γιατί αισθάνομαι ότι δεν θα έφτανα εδώ χωρίς εσάς», είπε, με το κοινό να ανταποκρίνεται αμέσως.



«Έχω νιώσει τόση αγάπη από όλες τις γυναίκες που ήταν μαζί μας σε αυτή την πορεία», πρόσθεσε.



Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας στο «Sentimental Value» Το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας απονεμήθηκε στο φιλμ «Sentimental Value» του Χοακίμ Τρίερ, εκπροσωπώντας τη Νορβηγία.



Η ταινία κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Best International Feature Film στα 98α Βραβεία Όσκαρ, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στη φετινή τελετή.



Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού στο «Golden» από το «K-Pop Demon Hunters» Το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού απονεμήθηκε στο τραγούδι «Golden» από την ταινία «K-Pop Demon Hunters».



Σύμφωνα με την Ακαδημία, πρόκειται για το πρώτο τραγούδι K-pop στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.







Κατά την απονομή, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός EJAE εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, δηλώνοντας ότι το τραγούδι και το βραβείο «δεν αφορούν την επιτυχία, αλλά την αντοχή».



Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία οργανώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Χόλιγουντ από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου.



Καλύτερης ταινίας



«Μια μάχη μετά την άλλη»



Σκηνοθεσίας



Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»



Α΄ γυναικείου ρόλου



Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»



Α΄ ανδρικού ρόλου



Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»



Β΄ γυναικείου ρόλου



Έιμι Μάντιγκαν, Weapons



Β΄ ανδρικού ρόλου



Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»



Ξένης ταινίας



«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)



Καλύτερης ταινίας animation



ΚPop Demon Hunters



Καλύτερου ντοκιμαντέρ



Mr. Nobody against Putin