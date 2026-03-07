Χαμός για το «κανείς δεν νοιάζεται για την όπερα και το μπαλέτο» του Σαλαμέ, «το να επιτίθεσαι σε άλλους καλλιτέχνες λέει πολλά για τον χαρακτήρα σου» του απαντούν

Καλλιτέχνες του χώρου κατακεραύνωσαν τον ηθοποιό για τις δηλώσεις του





Η άποψή του σύμφωνα με την οποία «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια γι' αυτές τις μορφές τέχνης» έστρεψαν όσους τις υπηρετούν εναντίον του. Τιμοτέ Σαλαμέ και Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν κάνει μία συζήτηση τον Φεβρουαρίου για λογαριασμό του Variety σχετικά με τη διάσπαση προσοχής του κοινού και το αν υπάρχει ενδιαφέρον για πιο αργούς κινηματογραφικούς ρυθμούς.







Όπως είχε πει: «Κάποιοι θέλουν απλώς να διασκεδάσουν γρήγορα. Εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέση. Θαυμάζω όσους πηγαίνουν σε εκπομπές και λένε “πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό τον κινηματογράφο ή αυτό το είδος”. Από την άλλη, πιστεύω ότι αν ο κόσμος θέλει να δει κάτι -όπως το Barbie ή το Oppenheimer- θα πάει έτσι κι αλλιώς να το δει».



Στη συνέχεια είχε προσθέσει, γελώντας: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”». Ωστόσο, είχε προσπαθήσει να μετριάσει την άποψή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις μορφές τέχνης: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».



Δείτε το βίντεο με όσα είχε πει



@varietymagazine #TimothéeChalamet tells Matthew McConaughey he wants to “keep movie theaters alive”: “I don’t want to be working in ballet or opera or things where it’s like, ‘Hey! Keep this thing alive, even though no one cares about this anymore.” Chalamet then quips, “All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership.” Click the link in bio to watch the full video. ♬ original sound - Variety



«Η επιρροή τους είναι εμφανής στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη σύγχρονη μουσική, στη μόδα και αλλού. Εδώ και αιώνες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν οι καλλιτέχνες και βιώνουν τον πολιτισμό οι θεατές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Στα λεγόμενα του Τιμοτέ Σαλαμέ αντέδρασε και η Αμερικανίδα υψίφωνος, Ιζαμπέλ Λέοναρντ, η οποία σχολίασε: «Ειλικρινά, με εκπλήσσει ότι κάποιος που φαίνεται τόσο επιτυχημένος μπορεί να εκφράζεται με τόσο περιορισμένη και στενόμυαλη άποψη για την τέχνη, ενώ θεωρεί και τον εαυτό του καλλιτέχνη, όπως θα περίμενε κανείς από έναν ηθοποιό. Το να επιτίθεσαι επιπόλαια σε άλλους καλλιτέχνες λέει περισσότερα για τον χαρακτήρα σου σε αυτή τη συνέντευξη από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσες να πεις».



Κλείσιμο



Η Καναδή λυρική τραγουδίστρια Ντίπα Τζόνι χαρακτήρισε το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ «απογοητευτική άποψη», γράφοντας σε ανάρτησή της: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο εντυπωσιακό από τη μαγεία του ζωντανού θεάτρου, του μπαλέτου και της όπερας. Θα έπρεπε να προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτές τις μορφές τέχνης και τους καλλιτέχνες τους και να συνεργαζόμαστε μεταξύ διαφορετικών πεδίων για να το πετύχουμε».



Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του Ιρλανδού τραγουδιστή της όπερας Σον Τέστερ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Instagram τόνισε ότι η διατύπωση του Σαλαμέ «είναι το είδος της απλουστευτικής άποψης που ακούγεται όταν η δημοτικότητα συγχέεται με την πολιτιστική αξία».



Λίγες μόλις μέρες πριν ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρεθεί για τρίτη φορά στο Dolby Theatre ως υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, δηλώσεις που έκανε τον περασμένο μήνα για την όπερα και το μπαλέτο έκαναν «θόρυβο» και προκάλεσαν αντιδράσεις.Η άποψή του σύμφωνα με την οποία «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια γι' αυτές τις μορφές τέχνης» έστρεψαν όσους τις υπηρετούν εναντίον του. Τιμοτέ Σαλαμέ και Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν κάνει μία συζήτηση τον Φεβρουαρίου για λογαριασμό του Variety σχετικά με τη διάσπαση προσοχής του κοινού και το αν υπάρχει ενδιαφέρον για πιο αργούς κινηματογραφικούς ρυθμούς.Ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ είχε υποστηρίξει ότι τέτοιο ενδιαφέρον υπάρχει, κυρίως από νεότερο κοινό, φέρνοντας ως παράδειγμα την ταινία Frankenstein του Netflix.Όπως είχε πει: «Κάποιοι θέλουν απλώς να διασκεδάσουν γρήγορα. Εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέση. Θαυμάζω όσους πηγαίνουν σε εκπομπές και λένε “πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό τον κινηματογράφο ή αυτό το είδος”. Από την άλλη, πιστεύω ότι αν ο κόσμος θέλει να δει κάτι -όπως το Barbie ή το Oppenheimer- θα πάει έτσι κι αλλιώς να το δει».Στη συνέχεια είχε προσθέσει, γελώντας: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”». Ωστόσο, είχε προσπαθήσει να μετριάσει την άποψή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις μορφές τέχνης: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».Το συγκεκριμένο απόσπασμα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις από καλλιτέχνες του χώρου. Σε δήλωσή του στο Hollywood Reporter, εκπρόσωπος της Royal Ballet and Opera στο Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε ότι το μπαλέτο και η όπερα ποτέ δεν υπήρξαν απομονωμένες μορφές τέχνης, αλλά έχουν επηρεάσει βαθιά άλλους τομείς του πολιτισμού.«Η επιρροή τους είναι εμφανής στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη σύγχρονη μουσική, στη μόδα και αλλού. Εδώ και αιώνες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν οι καλλιτέχνες και βιώνουν τον πολιτισμό οι θεατές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Στα λεγόμενα του Τιμοτέ Σαλαμέ αντέδρασε και η Αμερικανίδα υψίφωνος, Ιζαμπέλ Λέοναρντ, η οποία σχολίασε: «Ειλικρινά, με εκπλήσσει ότι κάποιος που φαίνεται τόσο επιτυχημένος μπορεί να εκφράζεται με τόσο περιορισμένη και στενόμυαλη άποψη για την τέχνη, ενώ θεωρεί και τον εαυτό του καλλιτέχνη, όπως θα περίμενε κανείς από έναν ηθοποιό. Το να επιτίθεσαι επιπόλαια σε άλλους καλλιτέχνες λέει περισσότερα για τον χαρακτήρα σου σε αυτή τη συνέντευξη από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσες να πεις».Συνεχίζοντας ανέφερε: «Δεν χρειάζεται να σου αρέσει κάθε μορφή τέχνης, αλλά μόνο ένας αδύναμος άνθρωπος ή καλλιτέχνης αισθάνεται την ανάγκη να υποβαθμίσει ακριβώς εκείνες τις τέχνες που εμπνέουν όσους θέλουν να επιβραδύνουν τον ρυθμό τους και να τις απολαύσουν».Η Καναδή λυρική τραγουδίστρια Ντίπα Τζόνι χαρακτήρισε το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ «απογοητευτική άποψη», γράφοντας σε ανάρτησή της: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο εντυπωσιακό από τη μαγεία του ζωντανού θεάτρου, του μπαλέτου και της όπερας. Θα έπρεπε να προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτές τις μορφές τέχνης και τους καλλιτέχνες τους και να συνεργαζόμαστε μεταξύ διαφορετικών πεδίων για να το πετύχουμε».Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του Ιρλανδού τραγουδιστή της όπερας Σον Τέστερ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Instagram τόνισε ότι η διατύπωση του Σαλαμέ «είναι το είδος της απλουστευτικής άποψης που ακούγεται όταν η δημοτικότητα συγχέεται με την πολιτιστική αξία».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε πως το μπαλέτο και η όπερα εξακολουθούν να αποτελούν ζωτνανές μορφές τέχνης. «Δεν πρόκειται για ξεπερασμένες μορφές τέχνης. Είναι ζωντανές, ερμηνεύονται συνεχώς εκ νέου και εξελίσσονται διαρκώς. Είναι πάντα ενδιαφέρον όταν καλλιτέχνες με παγκόσμια απήχηση απορρίπτουν την όπερα και το μπαλέτο ως κάτι άνευ σημασίας. Η όπερα και το μπαλέτο έχουν επιβιώσει από πολέμους. Το να τα χαρακτηρίζει κανείς άνευ σημασίας λέει πολύ λιγότερα για την ίδια την τέχνη και πολύ περισσότερα για το πόσο λίγο χρόνο έχει αφιερώσει κάποιος στο να τη γνωρίσει πραγματικά», συμπλήρωσε.



Φωτογραφία: Shutterstock