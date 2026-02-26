Σώτης Βολάνης: Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Πασχάλη Τερζή
Σώτης Βολάνης: Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Πασχάλη Τερζή
Την επιθυμία του να συνεργαστεί με τον Πασχάλη Τερζή, εξέφρασε ο Σώτης Βολάνης.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε την πρόθεσή του δουλέψει με τον λαϊκό ερμηνευτή, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Ο Σώτης Βολάνης τόνισε ότι ο θαυμασμός του για τον Πασχάλη Τερζή έχει αποτυπωθεί και μέσω ενός κομματιού, που έχει γράψει, στο οποίο αναφέρει το όνομά του και στίχο από το τραγούδι του «Παλιόκαιρος».
Όπως είπε ο Σώτης Βολάνης: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Πασχάλη Τερζή. Έχω βγάλει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, στο οποίο αναφέρω τον Πασχάλη Τερζή. Λέει "εδώ ηχεί το πότε Βούδας πότε Κούδας και είχε παλιόκαιρο τη μέρα που σε γνώρισα, τη φωνή σου ρε Πασχάλη, ρούχο φόρεσα". Τη φωνή σου ρε Πασχάλη ρούχο φόρεσα. Μιλάει για την ξενιτιά».
Δείτε το βίντεο
