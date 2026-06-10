Εισαγόμενες ρευστοποιήσεις, αλλά απέφυγε τα χειρότερα το Χρηματιστήριο: Πρόσθετο «βαρίδι» οι τραπεζικές αποκοπές
Εισαγόμενες ρευστοποιήσεις, αλλά απέφυγε τα χειρότερα το Χρηματιστήριο: Πρόσθετο «βαρίδι» οι τραπεζικές αποκοπές
Κοντό στο υψηλό ημέρας ο ΓΔ, δεν απομακρύνθηκε από τις φετινές κορυφές - Ισχυρές απώλειες για ΕΤΕ και Eurobank που «έκοψαν» μέρισμα - Πιέσεις στα βιομηχανικά blue chips - Κόντρα στο ρεύμα ο ΟΤΕ, η Coca-Cola HBC, αλλά και ο ΑΔΜΗΕ που έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό
Το γεωπολιτικό ρίσκο έκανε την επανεμφάνισή του στις αγορές, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να επηρεάζεται, διορθώνοντας μετά το χθεσινό ράλι που το οδήγησε σε υψηλό τετραμήνου και πολύ κοντά στις φετινές κορυφές των 2.400+ μονάδων. Πρόσθετες τεχνικές πιέσεις άσκησαν οι αποκοπές των τραπεζικών μερισμάτων (της ΕΤΕ και της Eurobank), με αποτέλεσμα ο κλαδικός δείκτης να χάσει πάνω από -2%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/6), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 12,42 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.373,21 μονάδες. Σε περίπου 26 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.350,19 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.376,82 μονάδες. Σε +11,91% ανέρχεται η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου.
Στο ταμπλό, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank που «έκοψαν» μέρισμα (0,279 και 0,068 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα). Στο «κόκκινο» έκλεισαν επίσης ορισμένα βαριά χαρτιά του βιομηχανικού κλάδου, όπως οι μετοχές του ομίλου Viohalco, η Titan και η Aktor. Από την άλλη μεριά, «ανάχωμα» έστησαν ο ΟΤΕ και η Coca-Cola HBC, ενώ ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε σε ανοδική τροχιά ανανεώνοντας το ιστορικό ρεκόρ του, λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, αλλά και μερικές μέρες πριν την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ.
Το γεωπολιτικό ρίσκο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «μια ανάσα» από την επίτευξη συμφωνίας, η πραγματικότητα στο πεδίο είναι διαφορετική. Μία νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων οδήγησε σε εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τινάζοντας στον αέρα την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και προκαλώντας άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. «Λάδι στη φωτιά» έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέες δηλώσεις του, κατηγορώντας το Ιράν ότι καθυστέρησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί και ότι «τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».
Η Eurobank «έκοψε» μέρισμα 0,07187 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,06828 ευρώ ανά μετοχή), συνολικού ποσού 258,67 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στη Euronext Athens και παράλληλα στο Χρηματιστήριο Κύπρου χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, οι συνολικές χρηματικές διανομές για την περσινή χρήση ανέρχονται σε περίπου 0,119 ευρώ ανά μετοχή. Η ανταμοιβή των μετόχων συμπληρώνεται από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως 12 μήνες. Το πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση έως 363,15 εκατ. ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με ελάχιστη τιμή αγοράς τα 0,22 ευρώ ανά μετοχή και μέγιστη τα 10 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα ήταν επίσης η αποκοπή μερίσματος της Μοτοδυναμικής, ύψους 0,1446 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1374 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του στους δικαιούχους θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου. Η Mermeren Kombinat διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό 1,6 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή). Η Galaxy Cosmos Mezz διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό 0,06 ευρώ ανά μετοχή, ενώ όπως διευκρινίζει η εταιρεία «το τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος που λαμβάνει ένας μέτοχος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του».
Στην Κατηγορία Ομολογιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens εισήχθησαν οι 350.000 ομολογίες της Lamda Development, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000 -με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ- που προέκυψαν από την έκδοση κοινού εταιρικού ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 09/06/2026 και σταθερού επιτοκίου 4,2% ετησίως. Οι τελικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 339,7 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου θα ανακοινώσει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μετά τη λήξη των σημερινών συναλλαγών. Αύριο (11/6) στις 16:00 θα ακολουθήσει η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ευρύτερης ΑΜΚ του διαχειριστή ύψους 1 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 16 Ιουνίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Η Quest πραγματοποιεί σήμερα την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, οι οποίοι αναμένεται να εγκρίνουν το προτεινόμενο μέρισμα για το οικονομικό έτος 2025, ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης την ανανέωση της εξουσιοδότησης για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών (έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου), καθώς και την έγκριση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, το οποίο βασίζεται στη διανομή ιδίων μετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
Έπαψε σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφηκαν από την Euronext Athens οι 50.000 ομολογίες του μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Prodea Investments, με ημερομηνία έκδοσης 20/07/2021. Παράλληλα, εισήχθησαν οι 10 εκατ. νέες μετοχές της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε συνέχεια αποδοχής της σχετικής δημόσιας πρότασης από 543 ομολογιούχους.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/6), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 12,42 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.373,21 μονάδες. Σε περίπου 26 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.350,19 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.376,82 μονάδες. Σε +11,91% ανέρχεται η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου.
Στο ταμπλό, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank που «έκοψαν» μέρισμα (0,279 και 0,068 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα). Στο «κόκκινο» έκλεισαν επίσης ορισμένα βαριά χαρτιά του βιομηχανικού κλάδου, όπως οι μετοχές του ομίλου Viohalco, η Titan και η Aktor. Από την άλλη μεριά, «ανάχωμα» έστησαν ο ΟΤΕ και η Coca-Cola HBC, ενώ ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε σε ανοδική τροχιά ανανεώνοντας το ιστορικό ρεκόρ του, λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, αλλά και μερικές μέρες πριν την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ.
Διπλή πίεση από Μέση Ανατολή και ρευστοποιήσεις λόγω SpaceXΗ διάθεση για ανάληψη ρίσκου παρουσιάζει αισθητή κάμψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νευρικότητα πυροδοτείται κυρίως από τις απώλειες των τεχνολογικών μετοχών. Η διόρθωσή τους αποδίδεται τόσο στις ήδη υψηλές αποτιμήσεις όσο και σε κινήσεις τακτικής των επενδυτών, καθώς ρευστοποιούν θέσεις και «μαζεύουν» κεφάλαια προκειμένου να συμμετάσχουν στην πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX.
Το γεωπολιτικό ρίσκο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «μια ανάσα» από την επίτευξη συμφωνίας, η πραγματικότητα στο πεδίο είναι διαφορετική. Μία νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων οδήγησε σε εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τινάζοντας στον αέρα την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και προκαλώντας άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. «Λάδι στη φωτιά» έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέες δηλώσεις του, κατηγορώντας το Ιράν ότι καθυστέρησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί και ότι «τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».
Μπαράζ αποκοπών μερισμάτων – Πλούσια η ατζέντα της ημέραςΗ Εθνική Τράπεζα διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,2939667083 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,2792683729 ευρώ ανά μετοχή), με το ποσό του διανεμηθέντος μερίσματος να υπολογίζεται σε 263,89 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω ποσού έχει οριστεί η Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος που καταβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, οι συνολικές χρηματικές διανομές για το οικονομικό έτος 2025 ανέρχονται σε περίπου 0,515 ευρώ ανά μετοχή. Η ανταμοιβή των μετόχων συμπληρώνεται επιπλέον από ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 550 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 300 εκατ. ευρώ επιπλέον της τακτικής διανομής του 60% των κερδών.
Η Eurobank «έκοψε» μέρισμα 0,07187 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,06828 ευρώ ανά μετοχή), συνολικού ποσού 258,67 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στη Euronext Athens και παράλληλα στο Χρηματιστήριο Κύπρου χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, οι συνολικές χρηματικές διανομές για την περσινή χρήση ανέρχονται σε περίπου 0,119 ευρώ ανά μετοχή. Η ανταμοιβή των μετόχων συμπληρώνεται από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως 12 μήνες. Το πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση έως 363,15 εκατ. ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με ελάχιστη τιμή αγοράς τα 0,22 ευρώ ανά μετοχή και μέγιστη τα 10 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα ήταν επίσης η αποκοπή μερίσματος της Μοτοδυναμικής, ύψους 0,1446 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1374 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του στους δικαιούχους θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου. Η Mermeren Kombinat διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό 1,6 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή). Η Galaxy Cosmos Mezz διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό 0,06 ευρώ ανά μετοχή, ενώ όπως διευκρινίζει η εταιρεία «το τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος που λαμβάνει ένας μέτοχος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του».
Στην Κατηγορία Ομολογιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens εισήχθησαν οι 350.000 ομολογίες της Lamda Development, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000 -με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ- που προέκυψαν από την έκδοση κοινού εταιρικού ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 09/06/2026 και σταθερού επιτοκίου 4,2% ετησίως. Οι τελικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 339,7 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου θα ανακοινώσει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μετά τη λήξη των σημερινών συναλλαγών. Αύριο (11/6) στις 16:00 θα ακολουθήσει η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ευρύτερης ΑΜΚ του διαχειριστή ύψους 1 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 16 Ιουνίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Η Quest πραγματοποιεί σήμερα την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, οι οποίοι αναμένεται να εγκρίνουν το προτεινόμενο μέρισμα για το οικονομικό έτος 2025, ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης την ανανέωση της εξουσιοδότησης για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών (έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου), καθώς και την έγκριση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, το οποίο βασίζεται στη διανομή ιδίων μετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
Έπαψε σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφηκαν από την Euronext Athens οι 50.000 ομολογίες του μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Prodea Investments, με ημερομηνία έκδοσης 20/07/2021. Παράλληλα, εισήχθησαν οι 10 εκατ. νέες μετοχές της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε συνέχεια αποδοχής της σχετικής δημόσιας πρότασης από 543 ομολογιούχους.
«Μαζεύει» την πτώση η Wall Street – Μεικτή εικόνα στην ΕυρώπηΑπώλειες καταγράφει σήμερα η Wall Street, καθώς η νέα στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το κλίμα. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία και υπονομεύει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόσθετες πιέσεις ασκούν οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε για το Ιράν: «Καθυστέρησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!». Οι απώλειες περιορίζονται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ως αποτέλεσμα, ο Dow Jones χάνει -0,5%, ο S&P 500 -0,1% και ο Nasdaq -0,2%.
Σε μεικτό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, διαπραγματευόμενες με αρκετές εναλλαγές στο πρόσημο λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που δημιουργεί η νέα στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ενδέχεται να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική (hawkish) ρητορική, προχωρώντας σε αύξηση των επιτοκίων. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,5% και +0,1%.
newmoney.gr
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