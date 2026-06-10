Εισαγόμενες ρευστοποιήσεις, αλλά απέφυγε τα χειρότερα το Χρηματιστήριο: Πρόσθετο «βαρίδι» οι τραπεζικές αποκοπές

«Μαζεύει» την πτώση η Wall Street – Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη

Απώλειες καταγράφει σήμερα η Wall Street, καθώς η νέα στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το κλίμα. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία και υπονομεύει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόσθετες πιέσεις ασκούν οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε για το Ιράν: «Καθυστέρησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!». Οι απώλειες περιορίζονται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ως αποτέλεσμα, ο Dow Jones χάνει -0,5%, ο S&P 500 -0,1% και ο Nasdaq -0,2%.Σε μεικτό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, διαπραγματευόμενες με αρκετές εναλλαγές στο πρόσημο λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που δημιουργεί η νέα στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ενδέχεται να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική (hawkish) ρητορική, προχωρώντας σε αύξηση των επιτοκίων. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,5% και +0,1%.