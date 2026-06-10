Έντονη χαλαζόπτωση στα Ιωάννινα προκάλεσε ζημιές σε οχήματα και καλλιέργειες
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρικά φαινόμενα Ιωάννινα χαλαζόπτωση ζημιές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έντονη χαλαζόπτωση στα Ιωάννινα προκάλεσε ζημιές σε οχήματα και καλλιέργειες

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στον χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εργαζόμενοι, ασθενείς και επισκέπτες έσπευσαν στους χώρους στάθμευσης

Έντονη χαλαζόπτωση στα Ιωάννινα προκάλεσε ζημιές σε οχήματα και καλλιέργειες
Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, με τη σφοδρή χαλαζόπτωση να προκαλεί προβλήματα σε κατοίκους, οδηγούς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Το νότιο τμήμα του λεκανοπεδίου βρέθηκε στο επίκεντρο της ξαφνικής κακοκαιρίας, με την περιοχή της Πεδινής να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δρόμοι, αυλές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε χιονισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το χαλάζι είχε μεγάλο μέγεθος και έπεφτε με ιδιαίτερη ένταση, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση. Σε αρκετές περιοχές της πόλης, οδηγοί επιχείρησαν να προστατεύσουν τα οχήματά τους σταθμεύοντάς τα κάτω από δέντρα ή σε πιο προφυλαγμένα σημεία, προκειμένου να αποφύγουν ζημιές από τα χτυπήματα του χαλαζιού.


Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στον χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με αναφορές πολιτών, η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης προκάλεσε ακόμη και τρύπες στο επάνω μέρος στάσης λεωφορείου, χωρίς ωστόσο να αποκολληθεί ολόκληρο το υπόστεγο, σύμφωνα με το Epirus gate.

Σκηνές αναστάτωσης καταγράφηκαν και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), όπου εργαζόμενοι, ασθενείς και επισκέπτες έσπευσαν στους χώρους στάθμευσης, επιχειρώντας να προστατεύσουν τα οχήματά τους. Πολλοί προσπάθησαν να καλύψουν τα αυτοκίνητα με κουβέρτες, χαρτόνια και άλλα πρόχειρα μέσα, φοβούμενοι ζημιές στα παρμπρίζ και τα αμαξώματα.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικές καταστροφές σε κήπους, οπωροφόρα δέντρα και αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Παραγωγοί εκφράζουν την αγωνία τους για το μέγεθος των ζημιών, καθώς οι κόποι μηνών φαίνεται να επηρεάστηκαν σοβαρά από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Post.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένονται αναλυτικότερες καταγραφές των ζημιών τις επόμενες ώρες.

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