Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι
Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι
«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε ο συνθέτης
Φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή ανέβασε ο Χρήστος Νικολόπουλος στα social media, αναγγέλοντας την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού που συνέθεσε με τον τραγουδιστή.
Ο συνθέτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok δύο στιγμιότυπα με τον Πασχάλη Τερζή και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Buongiorno είχε εξηγήσει για την «επιστροφή» του τραγουδιστή: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deyn6sa20mch)
Ο συνθέτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok δύο στιγμιότυπα με τον Πασχάλη Τερζή και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Buongiorno είχε εξηγήσει για την «επιστροφή» του τραγουδιστή: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα