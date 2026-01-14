Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι
GALA
Χρήστος Νικολόπουλος Πασχάλης Τερζής

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε ο συνθέτης

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι
Στέλλα Μούτσιου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή ανέβασε ο Χρήστος Νικολόπουλος στα social media, αναγγέλοντας την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού που συνέθεσε με τον τραγουδιστή.

Ο συνθέτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok δύο στιγμιότυπα με τον Πασχάλη Τερζή και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας».

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι
Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε φωτογραφίες με τον Πασχάλη Τερζή και ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι

Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Buongiorno είχε εξηγήσει για την «επιστροφή» του τραγουδιστή:  «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deyn6sa20mch)
Στέλλα Μούτσιου
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης