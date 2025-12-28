Σώτης Βολάνης: Μπορεί να μου έφυγαν και 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω
Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες, οι γονείς μου αγανάκτησαν, είπε ο τραγουδιστής
Στην αδυναμία που έχει στα αυτοκίνητα αναφέρθηκε ο Σώτης Βολάνης, αποκαλύπτοντας ότι το ακριβότερο όχημα που έχει αγοράσει, κόστισε περίπου 600.000 ευρώ, χωρίς όπως τόνισε, να μετανιώνει για τη συγκεκριμένη επιλογή.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής μίλησε τόσο για την επιτυχία του τραγουδιού του «Πόσο μου λείπει», όσο και για τα πρώτα σημαντικά έσοδα που απέκτησε από τη μουσική. Όπως εξήγησε, με τις πρώτες καλές αμοιβές προχώρησε στην αγορά ενός σπιτιού, ενώ στη συνέχεια δαπανούσε μεγάλα ποσά για αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία άλλαζε αμάξι σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες.
Πιο αναλυτικά, ο Σώτης Βολάνης σχολίασε: «Με τα πρώτα λεφτά πήρα σπίτι και πολλά λεφτά, αλλά χαλάλι τους, έδωσα στα αμάξια. Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες. Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την εποχή που κυκλοφόρησε το κομμάτι «Πόσο μου λείπει», ο τραγουδιστής είπε: «Το 2000 πήγα στο Ντουμπάι και μου ήρθε το “πόσο μου λείπει”. Έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Έκλαιγα. Πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “τι έκανα;”. Μου έλειπαν οι γονείς μου και οι φίλοι μου εκείνη την περίοδο».
