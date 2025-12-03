Καινούργιου για Χρηστίδου: Όταν είσαι μάνα και εκτίθεσαι στα media, καλό είναι να προστατεύεις τη δημόσια ζωή σου
Μπορεί να έχεις προσωπική ζωή, αλλά δεν είναι ανάγκη να το ξέρει κανείς, δήλωσε η παρουσιάστρια
Την πρόσφατη συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου αναφερόμενη στην προστασία της προσωπικής της ζωής, σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου, δηλώνοντας ότι όταν μία γυναίκα εκτίθεται στα media και είναι μητέρα, είναι σημαντικό να προστατεύει τη δημόσια ζωή της.
Την τοποθέτησή της για τη συνέντευξη που παραχώρησε η παρουσιάστρια στο vidcast «Anestea» έκανε η Κατερίνα Καινούργιου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, μέσα από το «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η συνάδελφός της χειρίστηκε το διαζύγιό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε ότι δεν θεωρεί κακό να φτιάχνει κάποιος τη ζωή του μετά από έναν χωρισμό, όταν όμως εκτίθεται πολύ στα media και έχει παιδιά στην εφηβεία, ειδικά αν είναι η μητέρα, πρέπει να προστατεύει τη δημόσια ζωή της. Πρόσθεσε, ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έχει κρατήσει τον προσωπικό της βίο προστατευμένο και δεν έχει εκμεταλλευτεί ιδιωτικά ζητήματα για δημοσιότητα.
Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Δεν είπε ότι δεν είναι κακό να φτιάχνεις τη ζωή σου αλλά, όταν ένας άνθρωπος εκτίθεται πολύ στα media και έχει και δυο αγόρια στην εφηβεία, καλό είναι όταν τα παιδιά σου και ειδικά όταν είσαι η μάνα όταν εκτίθεσαι, να προστατεύσεις τη δημόσια ζωή σου. Μπορεί να έχεις προσωπική ζωή αλλά δεν είναι ανάγκη να το ξέρει κανείς. Εγώ ξέρω ότι για τη Σίσσυ δεν έχει υπάρξει υπονοούμενο για την προσωπική της ζωή. Δεν έχει πουλήσει παπαράτσι και εξώφυλλα με τον καινούριο ή τον ένα και τον άλλο. Πείτε με συντηρητική αλλά για μένα το προφίλ που έχει κρατήσει για μια μάνα δυο παιδιών, όχι ότι δεν έχει δικαίωμα, αλλά έχει προστατεύσει και την ίδια και τα παιδιά της και το ίδιο θέλω να πω και για τον πρώην σύζυγό της. Δεν ξέρω πως θα μου τα φέρει ζωή και να μην λέω πολλά λόγια αλλά μακάρι να μείνω πολλά χρόνια με τον σύζυγό μου. Μπορεί να έχουμε διαφωνήσει τηλεοπτικά με τη Σίσσυ αλλά στο κομμάτι αυτό της βγάζω το καπέλο».
Στην ίδια συνέντευξη, εξήγησε ότι η οικογένεια και οι προσωπικές υποχρεώσεις είναι η προτεραιότητά της, ενώ επεσήμανε την ψυχική δύναμη που απέκτησε από τις δύσκολες καταστάσεις των τελευταίων πέντε χρόνων. Συζητώντας για το μέλλον, ανέφερε ότι για να δεχτεί έναν άντρα στη ζωή της, αυτός θα πρέπει να συμβαδίζει με την προσωπική της ανάπτυξη και να την κάνει καλύτερη.
«Δεν θέλω να έρθει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, είμαι σε σοκ τα τελευταία χρόνια»Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για την προσωπική της ζωή στο vidcast «Anestea», εξηγώντας τις δυσκολίες που πέρασε τα τελευταία χρόνια με το διαζύγιό της, τη δικαστική διαμάχη με τον Θοδωρή Μαραντίνη και τον θάνατο της μητέρας της. Αν και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συζήσει με άλλον άντρα όσο τα παιδιά της μένουν μαζί της, τόνισε ότι αν η σχέση φτάσει σε σοβαρό επίπεδο, θα το επικοινωνήσει μόνο όταν είναι σίγουρη για αυτήν.
