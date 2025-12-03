Καινούργιου για Χρηστίδου: Όταν είσαι μάνα και εκτίθεσαι στα media, καλό είναι να προστατεύεις τη δημόσια ζωή σου

όταν μία γυναίκα εκτίθεται στα media και είναι μητέρα, είναι σημαντικό να προστατεύει τη δημόσια ζωή της.

«

».



Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε:Δεν είπε ότι δεν είναι κακό να φτιάχνεις τη ζωή σου αλλά, όταν ένας άνθρωπος εκτίθεται πολύ στα media και έχει και δυο αγόρια στην εφηβεία, καλό είναι όταν τα παιδιά σου και ειδικά όταν είσαι η μάνα όταν εκτίθεσαι, να προστατεύσεις τη δημόσια ζωή σου. Μπορεί να έχεις προσωπική ζωή αλλά δεν είναι ανάγκη να το ξέρει κανείς. Εγώ ξέρω ότι για τη Σίσσυ δεν έχει υπάρξει υπονοούμενο για την προσωπική της ζωή. Δεν έχει πουλήσει παπαράτσι και εξώφυλλα με τον καινούριο ή τον ένα και τον άλλο. Πείτε με συντηρητική αλλά για μένα το προφίλ που έχει κρατήσει για μια μάνα δυο παιδιών, όχι ότι δεν έχει δικαίωμα, αλλά έχει προστατεύσει και την ίδια και τα παιδιά της και το ίδιο θέλω να πω και για τον πρώην σύζυγό της. Δεν ξέρω πως θα μου τα φέρει ζωή και να μην λέω πολλά λόγια αλλά μακάρι να μείνω πολλά χρόνια με τον σύζυγό μου. Μπορεί να έχουμε διαφωνήσει τηλεοπτικά με τη Σίσσυ αλλά στο κομμάτι αυτό της βγάζω το καπέλο