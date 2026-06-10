Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορούνται οι τρεις εργάτες που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορούνται οι τρεις εργάτες που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε από σπίθες που προκάλεσε τροχός κοπής μετάλλων που χρησιμοποιούσαν
Ποινική δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών ανδρών που συνελήφθησαν από τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο επιβλέπων τοπογράφος μηχανικός και δύο εργάτες που εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στον συγκεκριμένο δρόμο που θα παρέχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο.
Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε από σπίθες που προκάλεσε τροχός κοπής μετάλλων που χρησιμοποιούσαν οι εργαζόμενοι για να κόψουν τα στηθαία, στο πλαίσιο των εργασιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκταση που κάηκε είναι 22 στρέμματα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr.
Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους, οι τρεις άνδρες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή και το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον έναν από τους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο επιβλέπων τοπογράφος μηχανικός και δύο εργάτες που εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στον συγκεκριμένο δρόμο που θα παρέχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο.
Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε από σπίθες που προκάλεσε τροχός κοπής μετάλλων που χρησιμοποιούσαν οι εργαζόμενοι για να κόψουν τα στηθαία, στο πλαίσιο των εργασιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκταση που κάηκε είναι 22 στρέμματα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr.
Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους, οι τρεις άνδρες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή και το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον έναν από τους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.
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