Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης συνέλαβαν χθες δύο άνδρες,καιετών,στην καταγωγή, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της βίαιης ληστείας σε βάρος δύο ηλικιωμένων αδελφών, 82 και 74 ετών, στην τοπική κοινότητατουΣύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν παρακολουθήσει, όπως θα δείτε στο βίντεο που εξασφάλισε το, το σπίτι της ηλικιωμένης τουλάχιστον δύο φορές πριν προχωρήσουν στη ληστεία τηςΜπαίνοντας στο σπίτι, επιτέθηκαν στην 82χρονη με πρωτοφανή αγριότητα, ρίχνοντάς της γροθιές στο πρόσωπο και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο σώμα, πριν την ρίξουν στο πάτωμα.Την ίδια στιγμή, οαδελφός της, που πήγε να την επισκεφθεί, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές.Εκείνοι τον ακινητοποίησαν και τον έριξαν βίαια κάτω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του, να αιμορραγήσει και, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του.«Όταν συνήλθε, βρήκε την αδερφή του στο σαλόνι, την οποία οι δράστες είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο», ανέφερε γείτονας που μίλησε στους αστυνομικούς.Οι ληστές κράτησαν ακινητοποιημένα τα θύματα για περίπου 45 λεπτά. Μέσα σε αυτό το διάστημα έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι, αφαιρώντας κοσμήματα καιτις οικονομίες των ηλικιωμένων από τις συντάξεις τους. Φεύγοντας, πήραν και τα κινητά των θυμάτων, ώστε να εμποδίσουν οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με τις Αρχές.Υπό τον φόβο αντιποίνων, τα δύο αδέλφια δεν αποκάλυψαν το περιστατικό σε κανέναν για δύο ημέρες. Όπως δήλωσαν αργότερα, οι δράστες τούς είχαν απειλήσει ότι θα επιστρέψουν και «θα τους σκοτώσουν» εάν μιλούσαν στην Αστυνομία.Η αποκάλυψη έγινε όταν η αποκλειστική νοσοκόμα που τους φροντίζει, βρήκε τους δύο ηλικιωμένους σε δραματική κατάσταση και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.