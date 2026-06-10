«Έκανα ψηλάφηση» υποστηρίζει ο γιατρός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 15χρονου για γενετήσια πράξη
ΕΛΛΑΔΑ
Γιατρός Θεσσαλονίκη

«Έκανα ψηλάφηση» υποστηρίζει ο γιατρός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 15χρονου για γενετήσια πράξη

Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του - Η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα από τη μητέρα του 15χρονου

«Έκανα ψηλάφηση» υποστηρίζει ο γιατρός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 15χρονου για γενετήσια πράξη
Στράτος Λούβαρης
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Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 74χρονος γιατρός που κατηγορείται ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικου αγοριού κατά τη διάρκεια εξέτασης στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, οδηγήθηκε σήμερα για να απολογηθεί ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι διενήργησε ψηλάφηση στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης.

Η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα από τη μητέρα του 15χρονου, στην οποία απευθύνθηκε ο ανήλικος μετά την καταγγελλόμενη πράξη, η οποία έλαβε χώρα σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο 74χρονος γιατρός να συλληφθεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο ανήλικος παρουσία παιδοψυχολόγου, ο κατηγορούμενος τον θώπευσε στα γεννητικά όργανα.

Σε βάρος του 74χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό.
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

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