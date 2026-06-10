Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Γεραπετρίτης Χακάν Φιντάν Συνάντηση

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα

Συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα
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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.

Συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

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