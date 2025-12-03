Τα Γιάννενα είναι η πόλη των 15 λεπτών και η πιο ευτυχισμένη της Ελλάδας: Το μαγευτικό τοπίο, η ιδιαίτερη κουζίνα και η άνοδος του συνεδριακού τουρισμού

Δεν είναι τυχαίο ότι ανακηρύχθηκε ως η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδας για το 2025, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη Happy City Index.Το μεγαλύτερο στολίδι των Ιωαννίνων δεν είναι άλλο από τη λίμνη Παμβώτιδα. Με το νησάκι της να στέκεται αγέρωχο στη μέση και τα νερά να καθρεφτίζουν τον ουρανό και το Κάστρο, η λίμνη μοιάζει να δίνει στην πόλη τη δική της ανάσα.

Μια πόλη με ζωή και γεύση





Φρόντζου Πολιτεία κάποιος θα γευτεί την παραδοσιακή κουζίνα με must την προβατίνα σαγανάκι απολαμβάνοντας μία από τις καλύτερες θέες στην πόλη.

Κορυφαίος προορισμός για συνεδριακό τουρισμό

Δεν είναι τυχαίο ότι τα Γιάννενα θεωρούνται ένας από τους πιο ανερχόμενους συνεδριακούς προορισμούς στην Ελλάδα. Πρόκειται μάλιστα και για προορισμό που επιλέγουν μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.



Η εύκολη πρόσβαση, οι σύγχρονες υποδομές, τα ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και η ποιότητα φιλοξενίας καθιστούν την πόλη ιδανική για συνέδρια, meetings και επαγγελματικές συναντήσεις.



Και το καλύτερο; Όλα συνδυάζονται με το φυσικό τοπίο, τη γαστρονομία και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της περιοχής.





Δυναμική επιστροφή για την υφαντική της Ηπείρου

Πλούσια ιστορία που σε ακολουθεί σε κάθε βήμα

Bonus Tips:

Πρωινές βόλτες με ομίχλη, απογευματινές διαδρομές με ποδήλατο και οι χαρακτηριστικές πάπιες που πλησιάζουν τους περαστικούς δημιουργούν εικόνες που δύσκολα συναντάς αλλού. Είναι το «διαμάντι» των Γιαννιωτών — και όχι άδικα.Το νησάκι αν και μικρό, κουβαλάει τεράστια ιστορία. Το Μουσείο Αλή Πασά αναβιώνει την τελευταία πράξη του Οθωμανού φεουδάρχη, ενώ μια βόλτα στα στενά οδηγεί στο εργαστήριο του Γυναικείου Συνεταιρισμού.Εκεί πριν καν μπεις μέσα, σε πλημμυρίζουν οι μυρωδιές του παραδοσιακού μπακλαβά που ψήνεται και αποτελεί την κληρονομία που περνά από γενιά σε γενιά.Τα Γιάννενα έχουν μια ανεπιτήδευτη ζωντάνια. Η αγορά είναι πάντα γεμάτη, οι καφετέριες δεν αδειάζουν σχεδόν ποτέ και οι ταβέρνες σκορπούν μυρωδιές που κάνουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη να σταματήσει.Στην πόλη ζεις την παράδοση στο πιάτο: από τοπικά τυριά και πίτες μέχρι γλυκά με ιστορία δεκαετιών. Δεν είναι τυχαίο ότι στουΚαι την ίδια στιγμή, η σύγχρονη κουζίνα ανθίζει στα Ιωάννινα με νέους σεφ να δίνουν τη δική τους πινελιά στις γαστρονομικές συνήθειες της Ηπείρου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Θαμών.Ένα εστιατόριο που ανταγωνίζεται και ξεπερνά πολλά αθηναϊκά και συνδυάζει με τον πιο ανατρεπτικό αλλά νόστιμο τρόπο τα αγνά υλικά της Ηπείρου με τη σύγχρονη κουζίνα. Όλο το προσωπικό είναι μία παρέα γεμάτη από θετική διάθεση και πρόθυμη να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς.Σε αυτό το πλαίσιο και το Μέκειο Οικοτροφείο, διεκδικεί το δικό του κομμάτι στην ιστορία της πόλης. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό κτίριο όπου η παραδοσιακή υφαντική έχει επανέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια.Οι μαθητές είναι δεκάδες και υφαίνουν κυριολεκτικά τα πάντα ενώ τα εκθέματα τους κουβαλούν τη δική τους ιστορία.Το Κάστρο, οι στενές πέτρινες στοές, τα τζαμιά, τα αρχοντικά και η μοναδική παράδοση της αργυροτεχνίας κουβαλούν αιώνες ιστορίας.Από την εποχή του Αλή Πασά μέχρι τις εβραϊκές κοινότητες που άφησαν το δικό τους στίγμα, τα Γιάννενα έχουν να αφηγηθούν ιστορίες που άλλοτε συγκινούν κι άλλοτε εντυπωσιάζουν. Κάθε διαδρομή μοιάζει με ζωντανό μάθημα, κάθε πέτρα θυμίζει κάτι από το παρελθόν της πόλης.Μία πόλη που καταφέρνει να συνδυάσει παράδοση, ποιότητα ζωής και αυθεντικότητα, μένοντας για πάντα στη μνήμη όσων την επισκέπτονται.* Τα Γιάννενα έχουν αεροδρόμιο και η πτήση κρατάει λιγότερο από μία ώρα* Αξίζει να κάνεις τουρ στα πολιτιστικά σημεία της με ξεναγό για να σου εξιστορήσει ό,τι πρέπει να ξέρεις* Ο παραδοσιακός μπακλαβάς βγαίνει και με γεύσεις σοκολάτας, αμυγδάλου κλπ* Ο δήμος φροντίζει τα αδέσποτα ζωάκια και γίνονται τεράστιες προσπάθειες* Must στο φαγητό δεν είναι μόνο η χορτόπιτα αλλά και η ζυμαρόπιτα