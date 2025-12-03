Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Τα Γιάννενα είναι η πόλη των 15 λεπτών και η πιο ευτυχισμένη της Ελλάδας: Το μαγευτικό τοπίο, η ιδιαίτερη κουζίνα και η άνοδος του συνεδριακού τουρισμού
Φύση, ιστορία και φθινοπωρινά χρώματα σε μια ελληνική πόλη που οι νέοι αλλάζουν χωρίς όμως να αλλοιώνουν την ταυτότητα της - Η αστική κουζίνα και η φιλοξενία των κατοίκων αναδεικνύουν το στολίδι της Ηπείρου
Τα Γιάννενα θεωρούνται η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδας και σίγουρα αυτό δεν είναι τυχαίο. Η πόλη σε υποδέχεται με ένα τοπίο που πρωταγωνιστεί η λίμνη ενώ με το πού πατάς το πόδι σου ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για να νιώσεις οικεία.
Η πόλη μοιάζει να έχει τον δικό της, ήρεμο ρυθμό, έναν ρυθμό που σε βάζει όμως γρήγορα στο κλίμα: ζεστοί άνθρωποι, γειτονιές που κρατούν ακόμη τον παλιό τους χαρακτήρα και μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ζωή, τέχνη και ιστορία με έναν τρόπο μοναδικό.
Πρόσφατα ο δήμος των Ιωαννίνων διοργάνωσε ένα μία δημοσιογραφική αποστολή θέλοντας να αναδείξει τις ομορφιές της περιοχής αλλά και τη φιλοδοξία η πόλη να γίνει σημαντικός παίχτης στον συνεδριακό τουρισμό που ήδη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η πόλη σε αφήνει να τη ζήσεις χωρίς άγχος, χωρίς κυκλοφοριακή πίεση, χωρίς την αίσθηση ότι τρέχεις. Είναι μια ανθρώπινη πόλη, φτιαγμένη για να τη χαίρεσαι.
Δεν είναι τυχαίο ότι ανακηρύχθηκε ως η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδας για το 2025, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη Happy City Index.
Το μεγαλύτερο στολίδι των Ιωαννίνων δεν είναι άλλο από τη λίμνη Παμβώτιδα. Με το νησάκι της να στέκεται αγέρωχο στη μέση και τα νερά να καθρεφτίζουν τον ουρανό και το Κάστρο, η λίμνη μοιάζει να δίνει στην πόλη τη δική της ανάσα.
Η «πόλη των 15 λεπτών»Τα Ιωάννινα είναι όπως αναφέρει ο δήμος της πόλης επικαλούμενος έρευνες ο ορισμός της πόλης των 15 λεπτών. Κι αυτό γιατί όλα είναι κοντά σου, μπορείς να βρεθείς από άκρη σε άκρη σε μόλις λίγα λεπτά: από τη λίμνη στο κέντρο, από το κάστρο στη Νέα Ζωή ή στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις — όλα είναι «δίπλα».
Η λίμνη «διαμάντι της πόλης» και το ταξίδι στο νησί της Παμβωτίδας με βάρκες
Πρωινές βόλτες με ομίχλη, απογευματινές διαδρομές με ποδήλατο και οι χαρακτηριστικές πάπιες που πλησιάζουν τους περαστικούς δημιουργούν εικόνες που δύσκολα συναντάς αλλού. Είναι το «διαμάντι» των Γιαννιωτών — και όχι άδικα.
Το νησάκι αν και μικρό, κουβαλάει τεράστια ιστορία. Το Μουσείο Αλή Πασά αναβιώνει την τελευταία πράξη του Οθωμανού φεουδάρχη, ενώ μια βόλτα στα στενά οδηγεί στο εργαστήριο του Γυναικείου Συνεταιρισμού.
Εκεί πριν καν μπεις μέσα, σε πλημμυρίζουν οι μυρωδιές του παραδοσιακού μπακλαβά που ψήνεται και αποτελεί την κληρονομία που περνά από γενιά σε γενιά.
Στην πόλη ζεις την παράδοση στο πιάτο: από τοπικά τυριά και πίτες μέχρι γλυκά με ιστορία δεκαετιών. Δεν είναι τυχαίο ότι στου Φρόντζου Πολιτεία κάποιος θα γευτεί την παραδοσιακή κουζίνα με must την προβατίνα σαγανάκι απολαμβάνοντας μία από τις καλύτερες θέες στην πόλη.
Και την ίδια στιγμή, η σύγχρονη κουζίνα ανθίζει στα Ιωάννινα με νέους σεφ να δίνουν τη δική τους πινελιά στις γαστρονομικές συνήθειες της Ηπείρου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Θαμών.
Ένα εστιατόριο που ανταγωνίζεται και ξεπερνά πολλά αθηναϊκά και συνδυάζει με τον πιο ανατρεπτικό αλλά νόστιμο τρόπο τα αγνά υλικά της Ηπείρου με τη σύγχρονη κουζίνα. Όλο το προσωπικό είναι μία παρέα γεμάτη από θετική διάθεση και πρόθυμη να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς.
Η εύκολη πρόσβαση, οι σύγχρονες υποδομές, τα ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και η ποιότητα φιλοξενίας καθιστούν την πόλη ιδανική για συνέδρια, meetings και επαγγελματικές συναντήσεις.
Και το καλύτερο; Όλα συνδυάζονται με το φυσικό τοπίο, τη γαστρονομία και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της περιοχής.
Οι μαθητές είναι δεκάδες και υφαίνουν κυριολεκτικά τα πάντα ενώ τα εκθέματα τους κουβαλούν τη δική τους ιστορία.
Από την εποχή του Αλή Πασά μέχρι τις εβραϊκές κοινότητες που άφησαν το δικό τους στίγμα, τα Γιάννενα έχουν να αφηγηθούν ιστορίες που άλλοτε συγκινούν κι άλλοτε εντυπωσιάζουν. Κάθε διαδρομή μοιάζει με ζωντανό μάθημα, κάθε πέτρα θυμίζει κάτι από το παρελθόν της πόλης.
Τα Γιάννενα δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός. Είναι μια εμπειρία. Είναι οι άνθρωποι που σε καλοδέχονται, η λίμνη που σε ηρεμεί, η ιστορία που σε ακολουθεί και η γεύση που σε ταξιδεύει.
Μία πόλη που καταφέρνει να συνδυάσει παράδοση, ποιότητα ζωής και αυθεντικότητα, μένοντας για πάντα στη μνήμη όσων την επισκέπτονται.
* Αξίζει να κάνεις τουρ στα πολιτιστικά σημεία της με ξεναγό για να σου εξιστορήσει ό,τι πρέπει να ξέρεις
* Ο παραδοσιακός μπακλαβάς βγαίνει και με γεύσεις σοκολάτας, αμυγδάλου κλπ
* Ο δήμος φροντίζει τα αδέσποτα ζωάκια και γίνονται τεράστιες προσπάθειες
* Must στο φαγητό δεν είναι μόνο η χορτόπιτα αλλά και η ζυμαρόπιτα
Μια πόλη με ζωή και γεύσηΤα Γιάννενα έχουν μια ανεπιτήδευτη ζωντάνια. Η αγορά είναι πάντα γεμάτη, οι καφετέριες δεν αδειάζουν σχεδόν ποτέ και οι ταβέρνες σκορπούν μυρωδιές που κάνουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη να σταματήσει.
Κορυφαίος προορισμός για συνεδριακό τουρισμόΔεν είναι τυχαίο ότι τα Γιάννενα θεωρούνται ένας από τους πιο ανερχόμενους συνεδριακούς προορισμούς στην Ελλάδα. Πρόκειται μάλιστα και για προορισμό που επιλέγουν μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
Δυναμική επιστροφή για την υφαντική της ΗπείρουΣε αυτό το πλαίσιο και το Μέκειο Οικοτροφείο, διεκδικεί το δικό του κομμάτι στην ιστορία της πόλης. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό κτίριο όπου η παραδοσιακή υφαντική έχει επανέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια.
Πλούσια ιστορία που σε ακολουθεί σε κάθε βήμαΤο Κάστρο, οι στενές πέτρινες στοές, τα τζαμιά, τα αρχοντικά και η μοναδική παράδοση της αργυροτεχνίας κουβαλούν αιώνες ιστορίας.
Bonus Tips:* Τα Γιάννενα έχουν αεροδρόμιο και η πτήση κρατάει λιγότερο από μία ώρα
