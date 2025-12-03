Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Αχιλλέας Μπέος: Τα «γαλλικά» προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις είπε «χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται»
Σε ακόμη ένα περιστατικό κατά το οποίο η αθυροστομία του σημάδεψε ένα γεγονός πρωταγωνίστησε ο Αχιλλέας Μπέος στην τελετή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Τα «γαλλικά» του, μάλιστα, από σκηνής προκάλεσαν εμφανή αμηχανία στον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Σωτήρη Πολύζο, και την τραγουδίστρια Ανδρομάχη που βρέθηκε στον Βόλο μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.
«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην Ανδρομάχη πριν καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή με τη φράση: «Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Νάτο το παιδί».
Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η αντίδραση του δημάρχου Βόλου, ο οποίος είπε από μικροφώνου για τον δημοσιογράφο «είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερναμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».
Λίγη ώρα αργότερα ο Αχιλλέας Μπέος έφερε ξανά σε δύσκολη θέση για τον Σωτήρη Πολύζο με αφορμή το σακάκι του: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού... και το έκανε σακάκι».
Επιχειρώντας, δε, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις είπε «χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται»
Η εκδήλωση, ωστόσο, είχε και άλλες στιγμές με την Ανδρομάχη να μοιράζει «ευχούλες» και τον ουρανό του Βόλου να γεμίζει από drones που σχημάτισαν εικόνες και φράσεις όπως «I love volos» και «ο Βόλος μας μαγεύει»
