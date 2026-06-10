Αυτά είναι τα νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 της Πολιτικής Προστασίας, τα χαρακτηριστικά τους
ΕΛΛΑΔΑ
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Αυτά είναι τα νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 της Πολιτικής Προστασίας, τα χαρακτηριστικά τους

Έφτασαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας - Η προμήθεια τους υλοποιείται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Αυτά είναι τα νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 της Πολιτικής Προστασίας, τα χαρακτηριστικά τους
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Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας αφίχθησαν σήμερα το μεσημέρι τα τρία νέα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα ελικόπτερα προορίζονται για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, εναέριου συντονισμού επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης, καθώς και αεροδιακομιδών, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.


Τα χαρακτηριστικά των νέων ελικοπτέρων

Το Leonardo AW139 διαθέτει ισχυρούς κινητήρες, προηγμένα συστήματα αεροναυτιλίας με δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 επιβατών, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Χάρη στην αξιοπιστία, τις επιδόσεις και την επιχειρησιακή ευελιξία του, αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα ελικόπτερα στην κατηγορία του διεθνώς.

Η διαμόρφωση των νεοαποκτηθέντων ελικοπτέρων περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα και εξοπλισμό, όπως βαρούλκο διάσωσης (hoist), πλωτήρες έκτακτης ανάγκης, σύστημα εξωτερικής ανάρτησης φορτίου (cargo sling), ιατρικό εξοπλισμό και ηλεκτροοπτική/υπέρυθρη κάμερα (EO/IR), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αποστολών.

Αυτά είναι τα νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 της Πολιτικής Προστασίας, τα χαρακτηριστικά τους

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η προμήθεια των ελικοπτέρων υλοποιείται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την ένταξη τους ενισχύονται περαιτέρω οι δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και διάσωσης, των αεροδιακομιδών και της διαχείρισης κρίσεων.
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