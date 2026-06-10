Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η οικονομία το 2026 – Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,7%

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, την επιβράδυνση της εγχώριας κατανάλωσης υπηρεσιών και τη συρρίκνωση των αποθεμάτων, οι ισχυρές επενδύσεις, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές – με πρωταγωνιστή τον τουρισμό – καθώς και η δημοσιονομική ευελιξία, επιτρέπουν τη διατήρηση της αισιοδοξίας για τις οικονομικές επιδόσεις του 2026