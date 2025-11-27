Ηλίας Μπόγδανος για τον γάμο του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Δεν θα γίνει σύντομα, έγινε η πρόταση οπότε κερδίσαμε λίγο χρόνο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τον Σεπτέμβριο ο τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Στον επερχόμενο γάμο του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου αναφέρθηκε ο Ηλίας Μπόγδανος, διευκρινίζοντας πως το μυστήριο δεν πρόκειται να γίνει άμεσα, με τον τραγουδιστή να σχολιάζει με χιούμορ πως από τη στιγμή που έγινε η πρόταση «κέρδισε λίγο χρόνο».

Τον Σεπτέμβριο, ο Ηλίας Μπόγδανος ζήτησε από τη σύντροφό του να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, με εκείνη να απαντάει θετικά. Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε πως ο γάμος θα καθυστερήσει λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων εκείνου και της Αλεξάνδρας Εξαρχοπούλου.

Όπως είπε ο τραγουδιστής: «Ο γάμος σίγουρα δεν θα γίνει σύντομα. Σίγουρα όχι φέτος το καλοκαίρι. Έγινε η πρόταση οπότε κερδίσαμε λίγο χρόνο. Πάμε σίγουρα για το 2027 και βλέπουμε. Παιδιά λείπουμε όλη την ώρα. Είμαστε σε περιοδεία εγώ, η Αλεξάνδρα έχει ξεκινήσει μια εταιρεία που κάνει μαγειρική για παιδάκια οπότε κι αυτή πήζει. Προτιμούμε να το κάνουμε λίγο πιο ήρεμα κάποια στιγμή που θα έχουμε και οι δυο χρόνο, να το κάνουμε λίγο πιο ωραία».

