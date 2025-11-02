Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη

Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του ταξίδεψαν στην Αυστρία για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Yungblud

Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Γεωργία Κοτζιά
Στη Βιέννη ταξίδεψε ο Ηλίας Μπογδάνος με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα social media.

 Ο τραγουδιστής και η αγαπημένη του βρέθηκαν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Yungblud, ενώ επισκέφτηκαν και διάφορα σημεία της πόλης. 

Ο Ηλίας Μπόγδανος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, αλλά και στιγμιότυπα στα οποία οι δυο τους ποζάρουν σε δρόμους της αυστριακής πρωτεύουσας.

Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη
Ηλίας Μπόγδανος - Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Βιέννη


