Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη - Εντοπίστηκαν ύποπτες μεταφορές χρημάτων, για τον έναν περίπου 10 εκατομμύριων ευρώ και για τη δεύτερη περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ - Η αντίδραση Δεστεμπασίδη

