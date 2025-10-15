Ηλίας Μπόγδανος για την πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Δεν είχα δαχτυλίδι, της έβγαλα ένα που φορούσε και της το πέρασα
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» ζήτησε από τη σύντροφό του να παντρευτούν, ενώ τραγουδούσε σε γάμο φίλων τους
Μια άγνωστη λεπτομέρεια για την πρόταση γάμου που έκανε στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου περιέγραψε ο Ηλίας Μπόγδανος, εξηγώντας ότι δεν είχε δαχτυλίδι μαζί του τη στιγμή εκείνη και χρησιμοποίησε ένα που φορούσε η ίδια.
Ο τραγουδιστής ζήτησε από τη σύντροφό του να παντρευτούν, περίπου πριν από έναν μήνα, ενώ τραγουδούσε στον γάμο φίλων τους.
Όπως ανέφερε ο Ηλίας Μπόγδανος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αποφάσισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να κάνει την πρόταση, αφού πρώτα εκμυστηρεύτηκε τη σκέψη του, στον κόλλητό του.
«Είχα σκεφτεί να κάνω πρόταση γάμου μέσα στη χρονιά, γιατί είμαστε πέντε χρόνια μαζί και εννοείται πως κοιτάμε το επόμενο βήμα. Ό,τι σκεφτόμουν σε πρόγραμμα, με ζόριζε. Όταν πήγαμε να παντρέψουμε δύο αδερφικούς μας φίλους, επειδή εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματα πλημμύριζαν, έπιασα τον κολλητό μου και του είπα “μου βγαίνει να της κάνω πρόταση γάμου τώρα” και μου είπε να το κάνω. Δεν είχα δαχτυλίδι, οπότε της έβγαλα ένα δαχτυλίδι που φόραγε και της το έβαλα ξανά» δήλωσε ο τραγουδιστής.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ηλίας Μπόγδανος ακούγεται να λέει: «Αλεξάνδρα, θες να παντρευτούμε;», με την ίδια να απαντά συγκινημένη «ναι».
Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής την αγκάλιασε και απευθύνθηκε στη μέλλουσα πεθερά του, που βρισκόταν εκεί. «Έχω την άδειά σας να την παντρευτώ;» τη ρώτησε, με εκείνη να του λέει να τη «ζητήσει» από τον πατέρα της Αλεξάνδρας Εξαρχοπούλου, ο οποίος τελικά του έδωσε τη συγκατάθεσή του.
Η πρόταση γάμουΟ τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του σε μια ξεχωριστή στιγμή που συνέβη κατά τη διάρκεια του γάμου ενός φίλου του. Ο καλλιτέχνης και πρώην παίκτης του «Survivor», ενώ τραγουδούσε πάνω στη σκηνή, γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του και της ζήτησε να τον παντρευτεί.
