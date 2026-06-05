Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ, μετά την εκλογή του οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο κ. Κυρανάκης ανταποκρίθηκε στον πυρήνα της αποστολής που του ανατέθηκε και πλέον τον καλεί να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να «ζεστάνει» τον κομματικό μηχανισμό - Την Τετάρτη η τυπική εκλογή του