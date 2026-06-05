Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ, μετά την εκλογή του οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ, μετά την εκλογή του οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο κ. Κυρανάκης ανταποκρίθηκε στον πυρήνα της αποστολής που του ανατέθηκε και πλέον τον καλεί να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να «ζεστάνει» τον κομματικό μηχανισμό - Την Τετάρτη η τυπική εκλογή του
Μετά από μακρά περίσκεψη ως προς το πρόσωπο που θα κληθεί να αναλάβει τα οργανωτικά ηνία στη Νέα Δημοκρατία και να «τρέξει» εν πολλοίς το κόμμα στην προεκλογική περίοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και «τραβάει χαρτί» από το υπουργικό του συμβούλιο.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον νυν αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η εκλογή του οποίου θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 16:00 «με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής» όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ΝΔ.
Η επιλογή Κυρανάκη συνιστά μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση από μέρους του κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό upgrade του αναπληρωτή υπουργού σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς μετά τα συλλαλητήρια των Τεμπών εκλήθη τον Μάρτιο του 2025 να αναλάβει την «καυτή πατάτα» της αναβάθμισης του σιδηροδρόμου και εν γένει των μεταφορών. Στα του σιδηροδρόμου ο κ. Κυρανάκης έκανε αυταπόδεικτα δουλειά, καθώς προχώρησε το έργο της τηλεδιοίκησης, η οποία θα είναι έτοιμη εντός του καλοκαιριού, ενώ παράλληλα πλέον τα τρένα φέρουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη και εκπέμπουν με ακρίβεια δευτερολέπτου τη θέση τους στη γραμμή.
Ο κ. Κυρανάκης ασχολήθηκε, επίσης, επισταμένως με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τη μείωση των χρονοαποστάσεων στο μετρό, ενώ παράλληλα επί των ημερών του ξεκίνησε η ολοήμερη λειτουργία του μετρό τα Σάββατα. Εισηγήθηκε τον νέο ΚΟΚ-αν και είχε γίνει σχετική προεργασία και από άλλες πολιτικές ηγεσίες-συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές των ταξί, ενώ επίσης διαμορφώνει νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια. Όλο αυτό το διάστημα παράλληλα «έτρεξε» με βάση τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εκπνέει τον Αύγουστο.
Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο κ. Κυρανάκης ανταποκρίθηκε στον πυρήνα της αποστολής που του ανατέθηκε και πλέον περνά στην επόμενη πίστα, καλώντας να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να «ζεστάνει» τον κομματικό μηχανισμό.
Δεν θα είναι μόνος βεβαίως, καθώς δίπλα του θα έχει έμπειρα στελέχη, όπως τον σύμβουλο του πρωθυπουργού για τα κομματικά Θανάση Νέζη, τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή και τον γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη. Σημειωτέον, η ΝΔ ξεκινά περιοδείες από δευτέρα με μικτά κλιμάκια. Η αρχή γίνεται από τις Σέρρες, με τη συμμετοχή των υφυπουργών Κώστα Κατσαφάδου και Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Μετά την τυπική εκλογή του στα νέα του καθήκοντα το απόγευμα της Τετάρτης θα αποχωρήσει από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Κατά συνέπεια την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς ούτως ή άλλως πρέπει να οριστεί διάδοχος του Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ με επιστροφή στην κυβέρνηση-σε θέση υφυπουργού Εξωτερικών-φλερτάρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, του οποίου η εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ βαίνει προς αρχειοθέτηση με βάση την εισαγγελική διάταξη.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον νυν αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η εκλογή του οποίου θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 16:00 «με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής» όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ΝΔ.
Η επιλογή Κυρανάκη συνιστά μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση από μέρους του κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό upgrade του αναπληρωτή υπουργού σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς μετά τα συλλαλητήρια των Τεμπών εκλήθη τον Μάρτιο του 2025 να αναλάβει την «καυτή πατάτα» της αναβάθμισης του σιδηροδρόμου και εν γένει των μεταφορών. Στα του σιδηροδρόμου ο κ. Κυρανάκης έκανε αυταπόδεικτα δουλειά, καθώς προχώρησε το έργο της τηλεδιοίκησης, η οποία θα είναι έτοιμη εντός του καλοκαιριού, ενώ παράλληλα πλέον τα τρένα φέρουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη και εκπέμπουν με ακρίβεια δευτερολέπτου τη θέση τους στη γραμμή.
Ο κ. Κυρανάκης ασχολήθηκε, επίσης, επισταμένως με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τη μείωση των χρονοαποστάσεων στο μετρό, ενώ παράλληλα επί των ημερών του ξεκίνησε η ολοήμερη λειτουργία του μετρό τα Σάββατα. Εισηγήθηκε τον νέο ΚΟΚ-αν και είχε γίνει σχετική προεργασία και από άλλες πολιτικές ηγεσίες-συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές των ταξί, ενώ επίσης διαμορφώνει νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια. Όλο αυτό το διάστημα παράλληλα «έτρεξε» με βάση τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εκπνέει τον Αύγουστο.
Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο κ. Κυρανάκης ανταποκρίθηκε στον πυρήνα της αποστολής που του ανατέθηκε και πλέον περνά στην επόμενη πίστα, καλώντας να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να «ζεστάνει» τον κομματικό μηχανισμό.
Δεν θα είναι μόνος βεβαίως, καθώς δίπλα του θα έχει έμπειρα στελέχη, όπως τον σύμβουλο του πρωθυπουργού για τα κομματικά Θανάση Νέζη, τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή και τον γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη. Σημειωτέον, η ΝΔ ξεκινά περιοδείες από δευτέρα με μικτά κλιμάκια. Η αρχή γίνεται από τις Σέρρες, με τη συμμετοχή των υφυπουργών Κώστα Κατσαφάδου και Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Ο σταυρός και οι προσθήκες στην κυβέρνησηΟ κ. Κυρανάκης παράλληλα δεν πρόκειται να αποστεί του σταυρού προτίμησης και άρα δεν θα μετακομίσει από τον νότιο τομέα της Β' Αθηνών, όπου εξελέγη για πρώτη φορά το 2019 και επανεξελέγη του 2023. Θα είναι ο τρίτος γραμματέας της ΝΔ που θα δώσει ταυτόχρονα και τη μάχη του σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη. Το ίδιο είχαν κάνει το 2004 ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που ήταν και ο πρώτος αιρετός γραμματέας από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, αλλά και ο Λευτέρης Ζαγορίτης το 2009. Πρόκειται για εκλογικό ρίσκο, αλλά παράλληλα και για σημαντική ευκαιρία για τον κ. Κυρανάκη να αναβαθμίσει το πέρασμά του στον κομματικό μηχανισμό.
Μετά την τυπική εκλογή του στα νέα του καθήκοντα το απόγευμα της Τετάρτης θα αποχωρήσει από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Κατά συνέπεια την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς ούτως ή άλλως πρέπει να οριστεί διάδοχος του Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ με επιστροφή στην κυβέρνηση-σε θέση υφυπουργού Εξωτερικών-φλερτάρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, του οποίου η εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ βαίνει προς αρχειοθέτηση με βάση την εισαγγελική διάταξη.
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