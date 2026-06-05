Αρχίζει στο Εφετείο η δίκη Λιγνάδη για βιασμούς νεαρών αγοριών

Σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) - Η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι θα έπρεπε να του είχε επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή