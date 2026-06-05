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Αρχίζει στο Εφετείο η δίκη Λιγνάδη για βιασμούς νεαρών αγοριών
Αρχίζει στο Εφετείο η δίκη Λιγνάδη για βιασμούς νεαρών αγοριών
Σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) - Η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι θα έπρεπε να του είχε επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή
Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας αναμένεται να καθίσει σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών τριών αγοριών.
Σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών. Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.
Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον Δ. Λιγνάδη ομόφωνα αθώο για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011.
Λίγες ημέρες ωστόσο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου.
Πλέον το Μικτό Ορκωτό Εφετείο θα κρίνει αν είναι βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Εφετών.
Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Εφετείο έχει αναβληθεί κατά το παρελθόν τουλάχιστον τρεις φορές.
Σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών. Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.
Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον Δ. Λιγνάδη ομόφωνα αθώο για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011.
Λίγες ημέρες ωστόσο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου.
Πλέον το Μικτό Ορκωτό Εφετείο θα κρίνει αν είναι βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Εφετών.
Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Εφετείο έχει αναβληθεί κατά το παρελθόν τουλάχιστον τρεις φορές.
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