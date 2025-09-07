Ο Ηλίας Μπόγδανος έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου - Δείτε βίντεο
Ο Ηλίας Μπόγδανος έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου - Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής γονάτισε και της χάρισε ένα μονόπετρο, με εκείνη να του λέει συγκινημένη το μεγάλο «ναι»
Πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου έκανε ο Ηλίας Μπόγδανος. Ο τραγουδιστής και πρώην παίκτης του Survivor κατά τη διάρκεια του γάμου ενός φίλου του κι ενώ τραγουδούσε στο γλέντι, γονάτισε και ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ηλίας Μπόγδανος εμφανίζεται να γονατίζει μπροστά στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου και να της λέει: «Αλεξάνδρα θες να παντρευτούμε;», με εκείνη να απαντάει θετικά συγκινημένη.
Αμέσως, ο τραγουδιστής την αγκάλιασε και στράφηκε προς την πεθερά του που ήταν επίσης εκεί. «Έχω την άδειά σας να την παντρευτώ;» τη ρώτησε, με εκείνη να τον παραπέμπει στον πατέρα της Αλεξάνδρας Εξαρχοπούλου, ο οποίος του έδωσε το «οκ».
Στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης έστειλε τις ευχές του στο ζευγάρι: «Άλλους μαζευτήκαμε να παντρέψουμε σήμερα… Και άλλος μας έκανε την έκπληξη με την πρόταση γάμου πάνω στο γλέντι! Να είστε πάντα ευτυχισμένοι».
Δείτε το βίντεο
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», ο Ηλίας Μπόγδανος είχε πει για την αγαπημένη του: «Η Αλεξάνδρα πήγαινε σχολείο όταν γνωριστήκαμε. Ήταν στην Τρίτη Λυκείου, και πήγαινε σε ένα σχολείο που ήταν δίπλα από τη σχολή που σπούδαζα τότε. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα, ένα "γεια τι κάνεις, σήμερα έφερα καφέδες, σου έφερα κι εσένα". Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε και οι δυο τις βλέψεις να κάνουμε το επόμενο βήμα, όταν έρθει η ώρα θα το μάθετε».
Επίσης, πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετική μητέρα, επειδή μεγάλωσε σε μια επίσης απίστευτα όμορφη οικογένεια που τους εκτιμώ και τους αγαπάω πάρα πολύ, και βλέπω πως μπορεί να είναι το μέλλον με την Αλεξάνδρα ως μητέρα».
