«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα μετά από κατολίσθηση - Προσπάθειες να ανακοπούν χείμαρροι πριν από τα χωριά - Δείτε φωτογραφίες
Τεράστιες καταστροφές στις υποδομές - Εσπασε τοιχίο αντιστήριξης και τα φερτά υλικά έπνιξαν σπίτια - Μεγάλο το πλήγμα στις υποδομές λέει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου στο protothema.gr - Επί μία εβδομάδα βρέχει καταρρακτωδώς στην περιοχή
Σε τουλάχιστον έξι επικίνδυνα σημεία στα Τζουμέρκα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των συνεργείων της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές και να αποτραπεί ο κίνδυνος να απειληθούν ζωές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Άγναντα, όπου έχει σπάσει ένα μεγάλο τοιχίο αντιστήριξης με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι από χώμα και άλλα φερτά υλικά να κατακλύσουν γειτονιές του χωριού, δρόμοι να έχουν καταστραφεί και σπίτι να απειλούνται άμεσα, την ίδια ώρα που μια μεγάλη κατολίσθηση κάνει το χωριό να φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα».
Όπως είπε στο protothema.gr ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές. Σημειώνεται ότι στην περιοχή των Τζουμέρκων και στα Γιάννενα βρέχει καταρρακτωδώς από την περασμένη Παρασκευή
Σε φωτογραφία που ανήρτησε στο Facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, διακρίνεται το τμήμα του εδάφους που έχει καταρρεύσει ακριβώς δίπλα από κατοικίες.
Σύμφωνα με το apohxos.gr, οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει νέες υποχωρήσεις.
Σύμφωνα με τον κ.Καχριμάνη οι υποδομές στην περιοχή των Τζουμέρκων έχουν δεχθεί ήδη ισχυρό πλήγμα και οι καταστροφές είναι ήδη τεράστιες. Όπως σημείωσε, τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό δρόμων και τη δημιουργία προσωρινών διελεύσεων, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική, ιδίως τώρα που αποτελεί δημοφιλή χριστουγεννιάτικο προορισμό.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής νέα διυπουργική σύσκεψη με θέμα τις εκτεταμένες ζημιές στην Ήπειρο, με στόχο να αποτυπωθεί με αριθμούς η κατάσταση και το εύρος της κρατικής ενίσχυσης.
Ο Περιφερειάρχης εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σοβαρή κατολίσθηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Κουκούλια, ένα χωριό στα κεντρικά Τζουμέρκα και που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, με ολόκληρη πλαγιά να κατεδαφίζεται προς τη χαράδρα
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι κάτοικοι αγωνιούν για την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ συνεχίζονται οι καταπτώσεις χωμάτων και βράχων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
«Μετακινείται» η πλαγιά κάτω από τα σπίτια στα Κουκούλια Τζουμέρκων
