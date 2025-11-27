«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα μετά από κατολίσθηση - Προσπάθειες να ανακοπούν χείμαρροι πριν από τα χωριά - Δείτε φωτογραφίες

θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής νέα διυπουργική σύσκεψη με θέμα τις εκτεταμένες ζημιές στην Ήπειρο, με στόχο να αποτυπωθεί με αριθμούς η κατάσταση και το εύρος της κρατικής ενίσχυσης.



«Μετακινείται» η πλαγιά κάτω από τα σπίτια στα Κουκούλια Τζουμέρκων

Ο Περιφερειάρχης εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.Σοβαρή κατολίσθηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Κουκούλια, ένα χωριό στα κεντρικά Τζουμέρκα και που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, με ολόκληρη πλαγιά να κατεδαφίζεται προς τη χαράδραΣύμφωνα με το epiruspost.gr, οι κάτοικοι αγωνιούν για την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ συνεχίζονται οι καταπτώσεις χωμάτων και βράχων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.