ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
GALA
Αντώνης Βλοντάκης Κόρη Deal

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο

Η Μαλένα Βλοντάκη αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη στο σημερινό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ
Την τύχη της στο Deal αποφάσισε να δοκιμάσει  η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου. Η Μαλένα Βλοντάκη αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη στο επεισόδιο της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

Αν και έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, ασχολούμενη με το μόντελινγκ, η ίδια ονειρεύεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Με τον πατέρα της μοιράζεται την αγάπη της για τον αθλητισμό, αφού υπήρξε βολεϊμπολίστρια. «Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου», είπε αρχικά.

Δείτε το βίντεο
«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών.  Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όπως είπε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, ο οποίος είχε κάνει στροφή στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, θα έκανε μια εμφάνιση στο πλευρό του σε κάποιο σίριαλ, σκέψη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. «Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε “όχι”», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου, η Μαλένα Βλοντάκη πανηγύρισε χορεύοντας. Συγκεκριμένα, όταν έβγαλε ένα από τα μικρά ποσά, άρχισε να λικνίζεται στους ρυθμούς  του τραγουδιού «Balada» του Γουστάβο Λίμα.


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης