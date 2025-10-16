«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

«Της είχε βάλει το κεφάλι σε ασβέστη»

Η 22χρονη αναφέρθηκε ακολούθως στην επιστροφή του πατέρα της στο σπίτι, έπειτα από δυο χρόνια, σε μια. «Μετά το 2020 έκανε κάτι θεραπείες για το αλκοόλ και γύρισε ξανά στο σπίτι», είπε.Πρόεδρος: Γιατί τον δέχτηκε η μητέρα σας πίσω;Μάρτυρας: Δεν το ξέρω αυτό.Όπως ανέφερε η νεαρή κοπέλα όταν ο πατέρας της επέστρεψε στο σπίτι τους. «Η μαμά δεν το δεχόταν αυτό, ένας όρος για να γυρίσει πίσω ο μπαμπάς ήταν να μην ξαναπιεί», σημείωσε η 22χρονη.Μάλιστα, νωρίτερα η νεαρή κοπέλα είχε αναφέρει πως ο πατέρας της όταν είχε φύγει από το σπίτι τους, είχε φτάσει στο σημείο να τους παρακολουθεί.«Πολλές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα ξέρει. Το Πάσχα είχε φύγει η μαμά μου με τον αδερφό μου και ήξερε ότι ήμουν μόνη μου....», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του 52χρονου και σε άλλο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε: «Δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. ΈΑκολούθως η 22χρονη χρειάστηκε να ανακαλέσει στη μνήμη της όλα όσα έζησε την ημέρα της δολοφονίας της μητέρας της, στις 16 Μαΐου του 2024.Είπε στην κατάθεσή της: «Της είχε στείλει κάτι μηνύματα την. Ξύπνησα το πρωί και κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Μου είπε ότι είναι μια δημοσιογράφος και με ρώτησε αν ήξερα τι έγινε. Μου έλεγε πως κάτι έχει γίνει. Πήρα την μαμά μου τηλέφωνο και δεν το σήκωσε ενώ πάντα το(...). Κατέβηκα κάτω και έλεγα στουςότι είναι η μαμά μου και θέλω να τη δω (...). Από την πρώτη στιγμή είπα ότι την έχει σκοτώσει αυτός! Της έλεγε «θα σε σκοτώσω, εμείς θα είμαστε μαζί στη ζωή ή στο θάνατο». Αυτό ήταν το σκεπτικό του...».Πρόεδρος: Ήταν αμετανόητος;Μάρτυρας: Ζήτησε συγγνώμη αλλά δεν το έδειξε με τη συμπεριφορά του...Στο δικαστήριο κατέθεσε στη συνέχεια ο αδελφός της άτυχης γυναίκας. «Ο κατηγορούμενος μια ζωή θεωρούσε την αδελφή μου κτήμα του. Πάντα υπήρχαν τσακωμοί. Μια φορά της είχε βάλει το κεφάλι σε ασβέστη ...», είπε ο μάρτυρας.Πρόεδρος: Κατοικούσατε κοντά στην αδελφή σας;Μάρτυρας: Ναι μια ζωή. Πάντα έμενα δίπλα της για προστασία και για διαστήματα άκουγαστο σπίτι τους. Πήγαινα και έβλεπα αυτόν με ένακαι τα παιδιά να κρύβονται πίσω από τους καναπέδες. Αυτό γίνονταν συνέχεια.Συνεχίζοντας ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία του κατηγορούμενου από την οικογένειά του, όταν χώρισε με την αδελφή του και ήταν στην«Για 4 με 5 χρόνια δεν είχαν καμία επαφή, εκείνος ήταν στην Αλβανία. Το 2017 είπαν με την αδελφή μου να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία για τα παιδιά. Ξεκινήσανε τότε ξανά στο γάμο τους και φτάσανε εδώ που φτάσανε» επισήμανε ο μάρτυρας για να προσθέσει: «Ο άνθρωπος αυτός μια ζωή ήταν κακός άνθρωπος. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν να προχωράει μπροστά. Δεν φταίει το ποτό. Είχε πει πολλές φορές στην αδελφή μου ότι «αν χωρίσουμε θα σε σκοτώσω».Στην απολογία του, στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στη γνωριμία του με το θύμα και ενώ η γυναίκα ήταν, όπως είπε, μόλις. Ανέφερε δε, πως η οικογένεια της κοπέλας είχε αντίρρηση σε επικείμενο γάμο τους αλλά τελικά αυτός έγινε το 1999 στην Αλβανία. «Μετά ήρθαμε στην Ελλάδα», είπε ο κατηγορούμενος με τον πρόεδρο να τον ρωτά για τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών του και εκείνον να δυσκολεύεται να τις θυμηθεί! «Την αγαπούσα πάρα πολύ είχαμε όμως καβγάδες, εγώ έπινα», συνέχισε ψύχραιμος ο 52χρονος, ο οποίος νωρίτερα με την έναρξη της δίκης είχε ζητήσει συγνώμη για το έγκλημα που διέπραξε. «. Αυτή πάντα ήθελε να φύγει εγώ δεν την άφηνα», ισχυρίστηκε ακόμη και στη συνέχεια ανέφερε πως η 40χρονη του είχε ζητήσει να φύγει από το σπίτι επειδή έπινε.Πρόεδρος: Τι έγινε ακριβώς στην πορεία μεταξύ σας;Κατηγορούμενος: Το 2012 είχαμε λεκτικούς τσακωμούς. Έρχονταν τα αδέλφια της στο σπίτι καβγαδίζαμε και τα βρίσκαμε πάλι...Πρόεδρος: Πολλοί καβγάδες...Κατηγορούμενος: Εγώ την αγαπούσα πολύ. Το 2012 μου είπε να χωρίσουμε. Το μόνο πράγμα που είχα είναι ότι έπινα, έπινα μπύρες και τσίπουρο. Δεν ξεπερνούσα τα όρια. Έφυγα από το σπίτι.Στη συνέχεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε σετης γυναίκας του το διάστημα που είχαν χωρίσει και ισχυρίστηκε πως ποτέ δεν είχε χτυπήσει το θύμα. Ακολούθως κλήθηκε να περιγράψει τι ακριβώς έγινε την ημέρα που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα των παιδιών του. «Δεν ζήλεψα καθόλου για την εξωσυζυγική σχέση. Ανησυχούσα για το παιδί μου. Να κοιμάται ο άλλος στο σπίτι το δικό σου; Να κοιμάται στο στρώμα σου που έχεις φτύσει αίμα; Στο δικό σου αυτοκίνητο; Την πλησίασα για να μιλήσουμε...», είπε υποστηρίζοντας πως όλο το βράδυ έπινε τσίπουρο και δεν θυμάται τι έκανε. «Μετά από δύο ήμερες είπα «τι έχω κάνει«; Πως σκότωσα εγώ τη γυναίκα μου; Δεν καταλάβαινα τι έχω κάνει. Μετά το βράδυ ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε...», υποστήριξε.Πρόεδρος: Ο αστυνομικός κατέθεσε ότι το μεσημέρι που σας συνέλαβε του είπατε «εγώ το έκανα και στα α...… μου»!Κατηγορούμενος: (...) Ένα μεγάλο συγνώμη σε όλους, την αγαπούσα πολύ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, όλοι μας ζήλευαν. Πως έγινε αυτό δεν ξέρω στο σπίτι το δικό μου.Πρόεδρος: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε;Κατηγορούμενος: Μόνο τα παιδιά μου να είναι καλά.«Ο κατηγορούμενος ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε την πράξη για την οποία κατηγορείται», σημείωσε στην αγόρευσή της στη δίκη η εισαγγελέας της έδρας υπενθυμίζοντας μάλιστα πως ο 52χρονος και το 2013 είχε επιτεθεί στην άτυχη γυναίκα απειλώντας τη να τη σκοτώσει με μαχαίρι.Κατά την εισαγγελέα το γεγονός που οδήγησε τον κατηγορούμενο στην απόφαση να δολοφονήσει την μητέρα των παιδιών του ήταν ότι «την είχε δει με άλλον άνδρα στο Διαδίκτυο».«Της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα και ήταν απολύτως ψύχραιμος και όχι εν βρασμώ ψυχικής ορμής, υπό την επήρεια αλκοόλ», τόνισε η εισαγγελέας της έδρας ζητώντας την ενοχή του 52χρονου όπως κατηγορείται.