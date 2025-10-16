Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Με ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok ο επονομαζόμενος «βασιλιάς των ρολογιών» (The Watch King) στη Νέα Υόρκη αποκάλυψε τον Έλληνα παρουσιαστή, Νίκο Κοκλώνη να αγοράζει ρολόγια, παζαρεύοντας την τιμή τους.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται στο κατάστημα να ελέγχει ρολόγια χειρός τα οποία και δοκιμάζει, ρωτώντας παράλληλα την τιμή τους. Κάποια στιγμή, στο βίντεο που έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 33.000 views, μετά από τις δοκιμές ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται να ζητά δύο ρολόγια για 60 και 70 χιλιάδες το καθένα λέγοντας χαρακτηριστικά, «είμαι φτωχός άνθρωπος, βοήθησέ με» με τον μαγαζάτορα να αρνείται ζητώντας του περιπαικτικά να του δώσει την τσάντα του και τα ρούχα του αν δεν έχει άλλα χρήματα…
«Σε βλέπει η Ελλάδα, τι περιμένεις να πουν αν σε δουν να παζαρεύεις μερικές χιλιάδες; Έλα τώρα, είσαι σαν Έλληνας θεός, είναι ανάμεσα σε σένα και τον Δία στην Ελλάδα, έλα τώρα» λέει χαμογελώντας ένας από τους συνεργάτες του ιδιοκτήτη του καταστήματος.
Τελικά ο Νίκος Κοκλώνης βάζει τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας πως δεν έχει χρήματα ούτε για τις θήκες των ρολογιών, συμπληρώνοντας πως βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να δει τους φίλους του μετά από πέντε χρόνια, παραπέμποντας στο… επόμενο επεισόδιο του The Watch King, ο οποίος έχει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok.
Ο ιδιοκτήτης, Moshe Haimoff, γνωστός ως The Watch King, είναι έμπορος πολυτελών ρολογιών με έδρα τη Νέα Υόρκη. Διατηρεί το κατάστημα The Watch King NYC στο Diamond District, όπου ειδικεύεται στην αγορά και πώληση μεταχειρισμένων ελβετικών ρολογιών υψηλής αξίας, όπως Rolex, Patek Philippe και Audemars Piguet. Με ισχυρή παρουσία στα social media, έχει εξελιχθεί σε αναγνωρίσιμη φιγούρα, γνωστός για την προσωπική του επαφή με τους πελάτες και το πάθος του για συλλεκτικά ρολόγια.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό ο Νίκος Κοκλώνης είδε το όνομά του να εμπλέκεται την υπόθεση εικονικών τιμολογίων που ερεύνησε το «ελληνικό FBI» με τον ίδιο να τονίζει με ανακοίνωσή του πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση διαψεύδοντας πως υπήρξε αποδέκτης τέτοιων τιμολογίων και τονίζοντας πως «τέτοιες αναφορές μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά του».
