Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Λαμία Αθήνα Σύγκρουση Φορτηγό Μηχανή Βασιλίσσης Σοφίας Νεκρός

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Το θύμα είχε καταγωγή από τη Λαμία και υπηρετούσε ως υπαξιωματικός σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αθήνα

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
129 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, λίγο πριν από την Αμερικανική Πρεσβεία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μια μηχανή, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Λαμίας, το θύμα,  ο Αντώνης Τάτσης, είχε καταγωγή από την πόλη της Φθιώτιδας και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία, σε μονάδα στην Αθήνα, ως μηχανικός.

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του


Μετά το τροχαίο, διακομίστηκε με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του


Φωτογραφίες: Lamiareport - ANT1

Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτες αποκαλύψεις από τον πρώην της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της - Έκαψε με χλωρίνη τα μαλλιά του γιου μας»

Συνελήφθη στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες γιατί ασθενοφόρο είχε κλείσει το δρόμο

Κομοτηνή: Πώς το ατύχημα που είχε ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης άλλαξε ολόκληρη την πόλη
129 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης