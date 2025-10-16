Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Το θύμα είχε καταγωγή από τη Λαμία και υπηρετούσε ως υπαξιωματικός σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αθήνα
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, λίγο πριν από την Αμερικανική Πρεσβεία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μια μηχανή, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Λαμίας, το θύμα, ο Αντώνης Τάτσης, είχε καταγωγή από την πόλη της Φθιώτιδας και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία, σε μονάδα στην Αθήνα, ως μηχανικός.
Μετά το τροχαίο, διακομίστηκε με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
