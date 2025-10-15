Eternity: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν
Eternity: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν
Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Κανίν, ενώ τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια του σεναρίου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Φρεν
Η A24 δημοσίευσε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ρομαντικής κομεντί «Eternity», με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν και τους Μάιλς Τέλερ και Κάλουμ Τέρνερ.
H ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) τον προηγούμενο μήνα, αφηγείται την ιστορία της Joan (Όλσεν), η οποία μετά τον θάνατό της καλείται να αποφασίσει σε ποιον θα αφιερώσει την αιωνιότητά της: στον Larry (Τέλερ), τον σύντροφό της στη ζωή, ή στον Luke (Τέρνερ), την πρώτη της αγάπη, ο οποίος πέθανε νέος στον πόλεμο και την περιμένει για δεκαετίες.
Το νέο τρέιλερ προσφέρει μια εκτενή ματιά στον κόσμο της ταινίας, όπου η αγάπη, η απώλεια και οι επιλογές συνεχίζουν να ακολουθούν τους χαρακτήρες ακόμη και μετά τον θάνατο. Η αφήγηση της Joan συνδέει το παρελθόν με το μεταθανάτιο παρόν, αποκαλύπτοντας τα διλήμματα και τα έντονα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τη διαχρονική ιστορία αγάπης.
Δείτε το βίντεο
Το πλήρες καστ περιλαμβάνει, επίσης, την Μπέτι Μπάκλεϊ, τον Τζον Ερλι και τη βραβευμένη με Όσκαρ Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ. Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Κανίν και είχε συμπεριληφθεί στη φημισμένη «Black List» του 2022, ενώ τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια του σεναρίου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Φρέν στις αρχές του 2024. Τη μουσική της ταινίας έχει συνθέσει ο Ντέιβιντ Φλέμινγκ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Dark Horizons, η ταινία «Eternity» αναμένεται να βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου.
