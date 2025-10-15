Eternity: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν
Ελίζαμπεθ Όλσεν Eternity Κάλουμ Τέρνερ

Eternity: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν

Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Κανίν, ενώ τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια του σεναρίου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Φρεν

Eternity: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν
Πέννυ Λουπάκη
Η A24 δημοσίευσε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ρομαντικής κομεντί «Eternity», με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Όλσεν και τους Μάιλς Τέλερ και Κάλουμ Τέρνερ.

H ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) τον προηγούμενο μήνα, αφηγείται την ιστορία της Joan (Όλσεν), η οποία μετά τον θάνατό της καλείται να αποφασίσει σε ποιον θα αφιερώσει την αιωνιότητά της: στον Larry (Τέλερ), τον σύντροφό της στη ζωή, ή στον Luke (Τέρνερ), την πρώτη της αγάπη, ο οποίος πέθανε νέος στον πόλεμο και την περιμένει για δεκαετίες.

Το νέο τρέιλερ προσφέρει μια εκτενή ματιά στον κόσμο της ταινίας, όπου η αγάπη, η απώλεια και οι επιλογές συνεχίζουν να ακολουθούν τους χαρακτήρες ακόμη και μετά τον θάνατο. Η αφήγηση της Joan συνδέει το παρελθόν με το μεταθανάτιο παρόν, αποκαλύπτοντας τα διλήμματα και τα έντονα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τη διαχρονική ιστορία αγάπης.

Eternity | Official Trailer 2 HD | A24

Το πλήρες καστ περιλαμβάνει, επίσης, την Μπέτι Μπάκλεϊ, τον Τζον Ερλι και τη βραβευμένη με Όσκαρ Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ. Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Κανίν και είχε συμπεριληφθεί στη φημισμένη «Black List» του 2022, ενώ τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια του σεναρίου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Φρέν στις αρχές του 2024. Τη μουσική της ταινίας έχει συνθέσει ο Ντέιβιντ Φλέμινγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Dark Horizons, η ταινία «Eternity» αναμένεται να βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου.


Πέννυ Λουπάκη
