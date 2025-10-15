Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών

Οι ήδη φτασμένοι αλλά και οι νέοι καλλιτέχνες άρχισαν να επενδύουν στην εικόνα συνοδεύοντας πλέον τα τραγούδια τους με ολιγόλεπτα βίντεο που παρέπεμπαν σε ταινίες μικρού μήκους. Ποιος δεν θυμάται το εμβληματικό, 14λεπτο βίντεο κλιπ του «» τουπου απογείωσε την καριέρα του, το «» της «βασίλισσας»με την εικαστική ασπρόμαυρη αισθητική, τα σέξι κοντινά πλάνα και τις χαρακτηριστικές χορογραφημένες κινήσεις, το σπαρακτικό «» τωνμε το «είδωλο Αξλ Ρόουζ» να θρηνεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, την αγαπημένη του που χάθηκε λίγες ώρες μετά τον γάμο τους, ή το ρυθμικό «» τουμε την παρέλαση κάποιων τα πιο ακριβοπληρωμένα τοπ μόντελ της εποχής, όπως η κατατάξανθη με αγορέ μαλλί, τότε, Λίντα Ευαγγελίστα και η Ναόμι Κάμπελ;Το MTV όμως δεν έδωσε μόνον ώθηση στις καριέρες των ήδη φτασμένων σταρ της εποχής αλλά γέννησε νέους μουσικούς ήρωες τους οποίους το ίδιο σύστησε στο διεθνές κοινό και στη συνέχεια απογειώθηκαν. Ανάμεσά τους οι, οι, ο, οικαι μεταγενέστερα η, οι Spice Girls και πολλοί ακόμα. Αν δεν υπήρχε το ΜTV κάποιους από αυτούς ίσως να μην τους είχαμε γνωρίσει ποτέ.Η επιδραστικότητά του δε ενισχύθηκε, σταδιακά, με νέες πρωτοποριακές ιδέες, όπως τα, με τις live συναυλίες των Nirvana, Μπομπ Ντύλαν κ.α., που αποτελούν σπάνια ντοκουμέντα, τους διαγωνισμούς με τα πλούσια και πρωτότυπα δώρα τύπου «24 ώρες με τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη», τα μουσικά βραβεία MTV που καθιερώθηκαν ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς παγκόσμιους μουσικούς θεσμούς κ.α.Η παντοκρατορία του MTV διήρκεσε, πάνω κάτω, δύο δεκαετίες. Με την έλευση της νέας χιλιετίας και ειδικά μετά το 2010 η μουσική άρχισε να δίνει, σιγά – σιγά τη θέση της στα ριάλιτι αλλάζονταν άρδην τη φυσιογνωμία του καναλιού.Ο χρόνος είναι αμείλικτος, οι εποχές αλλάξουν και η χαρακτηριστική ατάκα «», τίτλος του τραγουδιού του συγκροτήματος Bungles, του πρώτου που μεταδόθηκε στην ιστορία του MTV, έμελλε να αποδειχτεί προφητικός και για τον δικό του θάνατο. Γιατί οι μουσικές υπηρεσίες streaming, οι αλγόριθμοι και τα καταιγιστικά, εξατομικευμένα βίντεο των social media σκότωσαν το MTV κλείνοντας στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής.