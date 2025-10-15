Το τηλεφώνημα - κλειδί για τους φόνους στη Φοινικούντα: Αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης
Το τηλεφώνημα - κλειδί για τους φόνους στη Φοινικούντα: Αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης
Τρίτο πρόσωπο, ελάχιστα λεπτά πριν το έγκλημα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στην Φοινικούντα καθώς χθες το βράδυ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε ως δράστη του φονικού τον 22χρονο ο οποίος συνελήφθη ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.
Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δύο νεαροί βγήκαν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου έδιναν πολύωρες καταθέσεις και έφυγαν για την Καλαμάτα όπου σε λίγες ώρες θα γίνει η μεταγωγή τους στο δικαστικό Μέγαρο της πόλης.
Προηγήθηκε η πολύωρη κατάθεση του 22χρονου Έλληνα με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, στους Αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών στην οποία αρνήθηκε ότι σκότωσε τους δύο άνδρες και τα έριξε όλα στο φίλο του, ο οποίος συνελήφθη ως συνεργός του στο έγκλημα.
Η μαρτυρία, ωστόσο, του ανιψιού του θύματος, ο οποίος κλήθηκε χθες το απόγευμα στην ΓΑΔΑ για να κάνει την αναγνώριση, θεωρείται αξιόπιστη καθώς ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας έχοντας έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προτού οι δύο συλληφθέντες οδηγηθούν ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή δεν αποκλείεται να μεταφερθούν πρώτα στο κάμπινγκ προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του διπλού εγκλήματος παρουσία των Αστυνομικών.
Την ίδια ώρα, στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.
Οι συγκεκριμένες κλήσεις εντοπίστηκαν από την ανάλυση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ και αποτελούν στοιχείο το οποίο ενισχύει το σενάριο που εξετάζουν από την αρχή οι Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών.
Ότι, δηλαδή, υπάρχει πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που συνδέεται με το διπλό φονικό ως ηθικός αυτουργός και η αποκάλυψή του θα προκαλέσει αίσθηση.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε χθες το μεσημέρι όταν ο ένας 22χρονος παρουσιάστηκε στην ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, κ. Χαράλαμπο Λυκούδη, και ομολόγησε πως είναι το άτομο το οποίο επέβαινε στο λευκό scooter που οδηγούσε ο εκτελεστής της Φοινικούντας.
Ο νεαρός είχε αναγνωρίσει τον εαυτό του στα βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της διαφυγής των δύο νεαρών από το κάμπινγκ και το βράδυ της Δευτέρας επικοινώνησε με τον συνήγορό του και αποφάσισε να παραδοθεί.
Στην κατάθεσή του υποστήριξε πως πήγαν στο κάμπινγκ μαζί με το φυσικό αυτουργό με πρόθεση να εκβιάσουν και να τρομοκρατήσουν τον 68χρονο και όχι να τον σκοτώσουν ενώ έδειξε ως φυσικό αυτουργό ένα φίλο του.
Παράλληλα, υποστήριξε πως το θύμα τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 και από τότε ο 22χρονος τον εκβίαζε ζητώντας του χρήματα ώστε να κρατά το στόμα του κλειστό.
Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δύο νεαροί βγήκαν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου έδιναν πολύωρες καταθέσεις και έφυγαν για την Καλαμάτα όπου σε λίγες ώρες θα γίνει η μεταγωγή τους στο δικαστικό Μέγαρο της πόλης.
Προηγήθηκε η πολύωρη κατάθεση του 22χρονου Έλληνα με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, στους Αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών στην οποία αρνήθηκε ότι σκότωσε τους δύο άνδρες και τα έριξε όλα στο φίλο του, ο οποίος συνελήφθη ως συνεργός του στο έγκλημα.
Η μαρτυρία, ωστόσο, του ανιψιού του θύματος, ο οποίος κλήθηκε χθες το απόγευμα στην ΓΑΔΑ για να κάνει την αναγνώριση, θεωρείται αξιόπιστη καθώς ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας έχοντας έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προτού οι δύο συλληφθέντες οδηγηθούν ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή δεν αποκλείεται να μεταφερθούν πρώτα στο κάμπινγκ προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του διπλού εγκλήματος παρουσία των Αστυνομικών.
Την ίδια ώρα, στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.
Οι συγκεκριμένες κλήσεις εντοπίστηκαν από την ανάλυση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ και αποτελούν στοιχείο το οποίο ενισχύει το σενάριο που εξετάζουν από την αρχή οι Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών.
Ότι, δηλαδή, υπάρχει πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που συνδέεται με το διπλό φονικό ως ηθικός αυτουργός και η αποκάλυψή του θα προκαλέσει αίσθηση.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε χθες το μεσημέρι όταν ο ένας 22χρονος παρουσιάστηκε στην ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, κ. Χαράλαμπο Λυκούδη, και ομολόγησε πως είναι το άτομο το οποίο επέβαινε στο λευκό scooter που οδηγούσε ο εκτελεστής της Φοινικούντας.
Ο νεαρός είχε αναγνωρίσει τον εαυτό του στα βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της διαφυγής των δύο νεαρών από το κάμπινγκ και το βράδυ της Δευτέρας επικοινώνησε με τον συνήγορό του και αποφάσισε να παραδοθεί.
Στην κατάθεσή του υποστήριξε πως πήγαν στο κάμπινγκ μαζί με το φυσικό αυτουργό με πρόθεση να εκβιάσουν και να τρομοκρατήσουν τον 68χρονο και όχι να τον σκοτώσουν ενώ έδειξε ως φυσικό αυτουργό ένα φίλο του.
Παράλληλα, υποστήριξε πως το θύμα τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 και από τότε ο 22χρονος τον εκβίαζε ζητώντας του χρήματα ώστε να κρατά το στόμα του κλειστό.
Ακόμη, ανέφερε πως πήγε στη Φοινικούντα μαζί με τον εκτελεστή γιατί ο τελευταίος δεν ήξερε τα κατατόπια γύρω από το κάμπινγκ.
Λίγες ώρες αργότερα, οι Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 22χρονο φίλο του, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, στην περιοχή της Καλλιθέας.
Λίγες ώρες αργότερα, οι Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 22χρονο φίλο του, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, στην περιοχή της Καλλιθέας.
Ειδήσεις σήμερα:
Η επόμενη ημέρα της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα: Εύθραυστη ειρήνη και τελεσίγραφο για τον αφοπλισμό της Χαμάς
Η άγρια δολοφονία 27χρονης από μετανάστη στη Βρετανία: Της έστησε ενέδρα και τη χτύπησε 23 φορές με κατσαβίδι στο κεφάλι
Έρχεται διπλή διαταραχή με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν και την Αττική
Η επόμενη ημέρα της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα: Εύθραυστη ειρήνη και τελεσίγραφο για τον αφοπλισμό της Χαμάς
Η άγρια δολοφονία 27χρονης από μετανάστη στη Βρετανία: Της έστησε ενέδρα και τη χτύπησε 23 φορές με κατσαβίδι στο κεφάλι
Έρχεται διπλή διαταραχή με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν και την Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα