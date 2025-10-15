Το τηλεφώνημα - κλειδί για τους φόνους στη Φοινικούντα: Αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Ακόμη, ανέφερε πως πήγε στη Φοινικούντα μαζί με τον εκτελεστή γιατί ο τελευταίος δεν ήξερε τα κατατόπια γύρω από το κάμπινγκ.Λίγες ώρες αργότερα, οι Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 22χρονο φίλο του, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, στην περιοχή της Καλλιθέας.