Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Η τρομοκρατική οργάνωση δίνει μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας από τις φατρίες που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα
Σε δημόσιες εκτελέσεις για να τιμωρήσει όσους θεωρεί «συνεργάτες του Ισραήλ» προχώρησε η Χαμάς τη Δευτέρα όπως μετέδωσε το BBC.
Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο στόχος των εκκαθαρίσεων της Χαμάς είναι να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας από τις φατρίες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.
Στο βίντεο-φρίκης φαίνονται οχτώ ξυλοκοπημένοι άνδρες με δεμένα τα μάτια να είναι γονατισμένοι πριν να εκτελεστούν από τους τρομοκράτες της Χαμάς μέσα σε επευφημίες από όσους ήταν παρόντες.
Κατά το BBC η Χαμάς δικαιολόγησε τις εκτελέσεις γιατί στόχευαν «εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», χωρίς, ωστόσο, να παρέχει τις αντίστοιχες αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της.
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Αχμάντ Ζιντάν αλ-Ταραμπίν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Ynet News, ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη μελών αντίπαλης πολιτοφυλακής που δεν ήταν συνδεδεμένη με τη Χαμάς
Την Κυριακή, 52 μέλη της ισχυρής φατρίας Dagmoush σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της Χαμάς, 12 άνδρες της οποίας, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ανώτερου αξιωματούχου Bassem Naim, επίσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, τα μέλη της Χαμάς χρησιμοποίησαν ασθενοφόρα για να εισβάλουν στη γειτονιά της φατρίας, την οποία κατηγόρησαν για συνεργασία με το Ισραήλ.
«Είναι σφαγή. Σέρνουν τους ανθρώπους μακριά, τα παιδιά ουρλιάζουν και πεθαίνουν, καίνε τα σπίτια μας. Τι κάναμε λάθος;», είπε η κόρη ενός μέλους της φατρίας στο Ynet News.
Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο στόχος των εκκαθαρίσεων της Χαμάς είναι να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας από τις φατρίες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.
Στο βίντεο-φρίκης φαίνονται οχτώ ξυλοκοπημένοι άνδρες με δεμένα τα μάτια να είναι γονατισμένοι πριν να εκτελεστούν από τους τρομοκράτες της Χαμάς μέσα σε επευφημίες από όσους ήταν παρόντες.
Κατά το BBC η Χαμάς δικαιολόγησε τις εκτελέσεις γιατί στόχευαν «εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», χωρίς, ωστόσο, να παρέχει τις αντίστοιχες αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της.
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Αχμάντ Ζιντάν αλ-Ταραμπίν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Ynet News, ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη μελών αντίπαλης πολιτοφυλακής που δεν ήταν συνδεδεμένη με τη Χαμάς
Την Κυριακή, 52 μέλη της ισχυρής φατρίας Dagmoush σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της Χαμάς, 12 άνδρες της οποίας, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ανώτερου αξιωματούχου Bassem Naim, επίσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, τα μέλη της Χαμάς χρησιμοποίησαν ασθενοφόρα για να εισβάλουν στη γειτονιά της φατρίας, την οποία κατηγόρησαν για συνεργασία με το Ισραήλ.
«Είναι σφαγή. Σέρνουν τους ανθρώπους μακριά, τα παιδιά ουρλιάζουν και πεθαίνουν, καίνε τα σπίτια μας. Τι κάναμε λάθος;», είπε η κόρη ενός μέλους της φατρίας στο Ynet News.
Ειδήσεις σήμερα:
Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας
Βίντεο: Η στιγμή της απαγωγής 35χρονης από τον 22χρονο σύντροφό της στο Κάνσας - Σοκάρουν τα ουρλιαχτά της
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Στον Ευαγγελισμό ο Ρούτσι με υπέρταση και τάση λιποθυμίας - Ήταν στο Σύνταγμα ενώ δεν κάνει απεργία πείνας
Βίντεο: Η στιγμή της απαγωγής 35χρονης από τον 22χρονο σύντροφό της στο Κάνσας - Σοκάρουν τα ουρλιαχτά της
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα