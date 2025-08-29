Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Το μοντέλο και ηθοποιός δείχνει πώς περνάει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου
Νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπά της με μαγιό ανάρτησε η Κλέλια Ανδριολάτου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνάει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.
Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε με λευκό μπικίνι και ένα παρέο σε μπλε χρώμα, κοινοποιώντας διαφορετικές λήψεις που έβγαλε στην αυλή και σε άλλα σημεία ενός πέτρινου σπιτιού.
«Θέλω λίγη γλύκα στη ζωή μου» σημείωσε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 29 Αυγούστου.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε με λευκό μπικίνι και ένα παρέο σε μπλε χρώμα, κοινοποιώντας διαφορετικές λήψεις που έβγαλε στην αυλή και σε άλλα σημεία ενός πέτρινου σπιτιού.
«Θέλω λίγη γλύκα στη ζωή μου» σημείωσε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 29 Αυγούστου.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα