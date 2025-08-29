Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Μαγιό

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό

Το μοντέλο και ηθοποιός δείχνει πώς περνάει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
52 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπά της με μαγιό ανάρτησε η Κλέλια Ανδριολάτου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνάει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε με λευκό μπικίνι και ένα παρέο σε μπλε χρώμα, κοινοποιώντας διαφορετικές λήψεις που έβγαλε στην αυλή και σε άλλα σημεία ενός πέτρινου σπιτιού.

«Θέλω λίγη γλύκα στη ζωή μου» σημείωσε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε νέα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με μαγιό

Ειδήσεις σήμερα:

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση

Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας

H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
52 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης