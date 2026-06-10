Iστορική τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια: Φως, μουσική και παπική ευλογία για τον ψηλότερο χριστιανικό ναό του κόσμου, πού θα τη δείτε live

Ο Ποντίφικας θα ευλογήσει τον υψηλότερο πύργο του ναού, ενώ η τελετή αποτελεί κορυφαία εκδήλωση του Έτους Γκαουντί και της πρώτης επίσκεψής του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία





Η πανηγυρική λειτουργία θα τελεστεί από τον







Η παρουσία του Ποντίφικα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση, η οποία θεωρείται ένα από τα κορυφαία γεγονότα των επετειακών εκδηλώσεων για τον



α ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Με ύψος περίπου 172 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.



Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη λειτουργία στους παρακάτω συνδέσμους:



TIKTOK



INSTAGRAM



YOUTUBE



WEBSITE



Ένα μνημειώδες σύμβολο της καθολικής πίστης

Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Αντόνι Γκαουντί. Ο Καταλανός αρχιτέκτονας ανέλαβε το έργο το 1883 με στόχο να δημιουργήσει ένα μνημειώδες σύμβολο της καθολικής πίστης, με μορφή και αισθητική που δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο ναό της εποχής. Το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του ύφος, που συνδύαζε φυσικά στοιχεία, καμπύλες γραμμές και πρωτοποριακές τεχνικές, επηρέασε καθοριστικά την εικόνα της Βαρκελώνης και αποτυπώνεται και σε άλλα εμβληματικά έργα του, όπως το Πάρκο Γκουέλ.



Κλείσιμο παρασύρθηκε από τραμ. Γνωστός για τον λιτό τρόπο ζωής του και την αφοσίωσή του στην πίστη, φορούσε συχνά φθαρμένα ρούχα και, σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, αρκετοί περαστικοί τον πέρασαν αρχικά για ζητιάνο, με αποτέλεσμα να μην του παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοήθεια.



Έναν αιώνα μετά τον θάνατό του, το έργο συνεχίζεται. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις, τις οικονομικές δυσκολίες και τις τεχνικές προκλήσεις που μεσολάβησαν, οι εργασίες δεν σταμάτησαν ποτέ οριστικά. Οι υπεύθυνοι του έργου εκτιμούν ότι η πλήρης ολοκλήρωση της βασιλικής θα μπορούσε να επιτευχθεί έως το 2034.



Σήμερα, περίπου το 90% των επισκεπτών προέρχεται από το εξωτερικό και τα έσοδα από τα εισιτήρια χρηματοδοτούν την κατασκευή του ναού. Σύμφωνα με τη διοίκηση της βασιλικής, οι Αμερικανοί επισκέπτες είναι πλέον περισσότεροι από τους Ισπανούς.



Ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται για την ολοκλήρωση του έργου βρίσκεται και ο Μεξικανός αρχιτέκτονας Μαουρίσιο Κορτές, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις της κατασκευής: τη συναρμολόγηση του γιγαντιαίου σταυρού βάρους 24 τόνων που τοποθετήθηκε στην



Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης φιλοξενεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Έτους Γκαουντί, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τον θάνατο του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το διασημότερο μνημείο της Καταλονίας.Η πανηγυρική λειτουργία θα τελεστεί από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και θα συλλειτουργήσουν καρδινάλιοι, επίσκοποι και ιερείς, ενώ μουσικοί και χορωδίες από ολόκληρη την Καταλονία θα συμμετάσχουν στην τελετή, γεμίζοντας τη βασιλική με ύμνους και εκκλησιαστική μουσική. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, θα ακολουθήσει ένα ειδικά σχεδιασμένο οπτικό θέαμα αφιερωμένο στο έργο και το όραμα του Γκαουντί. Θα φωταγωγηθεί ο Πύργος του Ιησού Χριστού, αλλά και ο ουρανός της Βαρκελώνης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό προς τιμήν της δημιουργικότητας του Καταλανού αρχιτέκτονα.Η παρουσία του Ποντίφικα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση, η οποία θεωρείται ένα από τα κορυφαία γεγονότα των επετειακών εκδηλώσεων για τον Αντόνι Γκαουντί . Παράλληλα, αποτελεί τον σημαντικότερο σταθμό της 7ήμερης επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία, του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού ταξιδιού του μετά την εκλογή του στον παπικό θρόνο πέρυσι και της πρώτης παπικής επίσκεψης στην κατά πλειονότητα καθολική χώρα εδώ και 15 χρόνια.Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Πάπας θο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Με ύψος περίπου 172 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Αντόνι Γκαουντί. Ο Καταλανός αρχιτέκτονας ανέλαβε το έργο το 1883 με στόχο να δημιουργήσει ένα μνημειώδες σύμβολο της καθολικής πίστης, με μορφή και αισθητική που δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο ναό της εποχής. Το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του ύφος, που συνδύαζε φυσικά στοιχεία, καμπύλες γραμμές και πρωτοποριακές τεχνικές, επηρέασε καθοριστικά την εικόνα της Βαρκελώνης και αποτυπώνεται και σε άλλα εμβληματικά έργα του, όπως τοΤο όραμά του, ωστόσο, έμεινε ανολοκλήρωτο. Στις 10 Ιουνίου 1926 ο Γκαουντί τραυματίστηκε θανάσιμα όταν. Γνωστός για τον λιτό τρόπο ζωής του και την αφοσίωσή του στην πίστη, φορούσε συχνά φθαρμένα ρούχα και, σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, αρκετοί περαστικοί τον πέρασαν αρχικά για ζητιάνο, με αποτέλεσμα να μην του παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοήθεια.Έναν αιώνα μετά τον θάνατό του, το έργο συνεχίζεται. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις, τις οικονομικές δυσκολίες και τις τεχνικές προκλήσεις που μεσολάβησαν, οι εργασίες δεν σταμάτησαν ποτέ οριστικά. Οι υπεύθυνοι του έργου εκτιμούν ότι η πλήρης ολοκλήρωση της βασιλικής θα μπορούσε να επιτευχθεί έως το 2034.Σήμερα, περίπου το 90% των επισκεπτών προέρχεται από το εξωτερικό και τα έσοδα από τα εισιτήρια χρηματοδοτούν την κατασκευή του ναού. Σύμφωνα με τη διοίκηση της βασιλικής, οι Αμερικανοί επισκέπτες είναι πλέον περισσότεροι από τους Ισπανούς.Ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται για την ολοκλήρωση του έργου βρίσκεται και ο Μεξικανός αρχιτέκτονας, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις της κατασκευής: τη συναρμολόγηση τουπου τοποθετήθηκε στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού.

Όπως έχει δηλώσει στο NBC News, η ομάδα του επιδίωξε να παραμείνει πιστή στα σχέδια του Γκαουντί, αξιοποιώντας παράλληλα τις τεχνολογικές εξελίξεις ενός ολόκληρου αιώνα. «Ο Γκαουντί ήθελε ο σταυρός να μοιάζει με κρύσταλλο. Η επιλογή των υλικών περιλαμβάνει κεραμικές και γυάλινες πυραμίδες. Πρόκειται για τεχνολογία αιχμής που υπηρετεί το αρχικό όραμα», είχε αναφέρει.



Ο Γκαουντί αποκαλείται συχνά «ο αρχιτέκτονας του Θεού» και για πολλούς η επιρροή του ξεπερνά τα όρια της αρχιτεκτονικής. Η σημερινή τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί όχι μόνο φόρο τιμής στον δημιουργό της, αλλά και μια υπενθύμιση ότι το έργο και η κληρονομιά του εξακολουθούν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.