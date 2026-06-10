Καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σήμερα και την Πέμπτη λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από ΥΠΑ
Καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σήμερα και την Πέμπτη λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από ΥΠΑ
Οι καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται να κυμανθούν από 45 έως 60 λεπτά μετά τις 15:00
Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα, Τετάρτη, και αύριο, Πέμπτη, στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.
Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις στις πτήσεις την Τετάρτη και την ΠέμπτηΟι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν την Τρίτη 9 Ιουνίου, θα συνεχιστούν και Τετάρτη και Πέμπτη, ( 10 - 11 Ιουνίου ) από τις 3:00 μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.
Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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