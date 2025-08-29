H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Δάκρυσε από χαρά η Έμα Στόουν βλέποντας την ενθουσιώδη αντίδραση του κοινού στην ιστορική Sala Grande του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Σχεδόν επί επτά λεπτά χειροκροτούσε όρθιο το κοινό τους συντελεστές της ταινίας «Bugonia», η οποία έκανε εχθές, 28 Αυγούστου, παγκόσμια πρεμιέρα ως μέρος του βασικού διαγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.
Σύμφωνα με το Deadline, το ενθουσιώδες χειροκρότημα στο τέλος της προβολής του νέου φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου κράτησε έξι λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, με τον Έλληνα σκηνοθέτη και το λαμπερό καστ του να υποκλίνονται αρκετές φορές.
Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Έμα Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.
Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.
Για το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μία ξεχωριστή μάξι λευκή δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και ασημένιες λεπτομέρειες. Το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς τόνους ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι κοκτέιλ.
Στο πλευρό της στην ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς , Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.
Ο Έλληνας σκηνοθέτης προκάλεσε συζητήσεις νωρίτερα καθώς εμφανίστηκε για την πρεμιέρα της ταινίας του φορώντας μια κονκάρδα με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Λίντο, ο Γιώργος Λάνθιμος περιέγραψε την ταινία ως μια αντανάκλαση της εποχής μας, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα δυστοπικά στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι φανταστικά, αλλά καθρέφτης της πραγματικότητας. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα», τόνισε, αναφερόμενος στις τεχνολογικές προκλήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την αδράνεια απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα.
Στη δημοσιότητα δόθηκε εχθές από τη Focus Features και το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το «Bugonia», τη μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν και τον χαρισματικό Τζέσι Πλέμονς.
"Bugonia" the latest Yorgos Lanthimos film starring #EmmaStone earns a 6-minute standing ovation at the #VeniceFilmFestival https://t.co/7qIXnjtYrs pic.twitter.com/p5zgYO0YnT— Variety (@Variety) August 28, 2025
#EmmaStone sings while walking the red carpet at the #VeniceFilmFestival premiere of "Bugonia." pic.twitter.com/bYBgogglqZ— Variety (@Variety) August 28, 2025
Yorgos Lanthimos wears a Palestine pin at the #VeniceFilmFestival premiere of "Bugonia." pic.twitter.com/PR3e743BT8— Variety (@Variety) August 28, 2025
Το τρέιλερ του Bugonia
Η ταινία «Bugonia» αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής CEO, που απάγεται από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη και ότι έχει σταλεί στη Γη για να καταστρέψει τον πλανήτη.
Από πού προκύπτει ο τίτλος «Bugonia»
Ο όρος «Βουγονία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος) και αναφέρεται σε μία αρχαία πεποίθηση για τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, σύμφωνα με την οποία τα έντομα μπορούν να αναπαραχθούν από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας.
Η ιστορία του Αρισταίου στο βυζαντινό έργο Γεωπονικά αποτέλεσε το αρχέτυπο του σχετικού τελετουργικού, λειτουργώντας ως διδαχή προς τους μελισσοκόμους για το πώς να ανακάμπτουν από την απώλεια των μελισσών τους.
Η επιλογή του τίτλου πιθανώς συνδέεται με την επαγγελματική ιδιότητα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Πλέμονς στην ταινία, αφού ο «Τέντι» είναι μελισσοκόμος.
