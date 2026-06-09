Η Σιένα Μίλερ και ο σύντροφός της αρραβωνιάστηκαν λίγο καιρό μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους
Η Σιένα Μίλερ και ο σύντροφός της αρραβωνιάστηκαν λίγο καιρό μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους
Οι δύο ηθοποιοί είναι σε σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια
Η Σιένα Μίλερ και ο Όλι Γκριν έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, οι δύο ηθοποιοί αρραβωνιάστηκαν, με το E! News να επιβεβαιώνει την είδηση. Η Μίλερ πυροδότησε φήμες περί αρραβώνα όταν εμφανίστηκε στην Ισπανία, πριν από λίγες μέρες, φορώντας ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι.
Κατά τη διάρκεια της εξόδου της, η Μίλερ φάνηκε να επιδεικνύει το δαχτυλίδι της, φορώντας γυαλιά ηλίου, τζιν και ένα σακάκι ριγμένο στους ώμους της. Η 44χρονη ηθοποιός, μητέρα της 13χρονης Μάρλοου από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Τομ Στάριτζ, καθώς και δύο μικρότερων παιδιών με τον Γκριν, περπατούσε έχοντας τα χέρια της τοποθετημένα διακριτικά μπροστά της, κρατώντας το δαχτυλίδι στο επίκεντρο της εμφάνισής της.
Παρότι η Μίλερ και ο Γκριν, οι οποίοι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2022, κάνουν τώρα ένα σημαντικό βήμα με τον αρραβώνα τους, η χρονιά ήταν ήδη καθοριστική για το ζευγάρι, καθώς τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσαν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους. «Συνέβη», είχε πει τότε χαριτολογώντας η Μίλερ στο E! News. «Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό στο διπλανό δωμάτιο». Η ηθοποιός είχε προσθέσει για το νέο μέλος της οικογένειάς τους: «Κοιμάμαι ελάχιστα, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου».
Όσο για το πώς διαχειρίζεται τη ζωή ως μητέρα τριών παιδιών, η Μίλερ αποκάλυψε πρόσφατα ποιο από τα παιδιά της τη δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο. «Θα έλεγα ότι θα ήταν πιο δύσκολο να διαχειριστώ την έφηβη κόρη μου, μέχρι τη χθεσινή υπερατλαντική πτήση που έκανα με το νήπιο και το νεογέννητο», αστειεύτηκε κατά την εμφάνισή της στο The Tonight Show τον περασμένο Μάιο. «Το νήπιο πλέον κερδίζει με διαφορά. Ήταν απόλυτη καταστροφή. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση».
Ο Γκριν, πάντως, είναι πάντα εκεί για να τη στηρίξει. Η Μίλερ έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς η σχέση της με τον 27χρονο ηθοποιό άλλαξε την άποψή της για το να βγαίνει με κάποιον νεότερο. «Υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτή η γενιά ανδρών σέβεται τις γυναίκες», είχε πει στο Harper’s Bazaar το 2024. «Αυτό αφορά συγκεκριμένα εκείνον, είναι πολύ σοφός και ισορροπημένος, αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τη γενιά του. Έχουν μεγαλώσει σε ένα κάπως πιο ισότιμο περιβάλλον».
Κατά τη διάρκεια της εξόδου της, η Μίλερ φάνηκε να επιδεικνύει το δαχτυλίδι της, φορώντας γυαλιά ηλίου, τζιν και ένα σακάκι ριγμένο στους ώμους της. Η 44χρονη ηθοποιός, μητέρα της 13χρονης Μάρλοου από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Τομ Στάριτζ, καθώς και δύο μικρότερων παιδιών με τον Γκριν, περπατούσε έχοντας τα χέρια της τοποθετημένα διακριτικά μπροστά της, κρατώντας το δαχτυλίδι στο επίκεντρο της εμφάνισής της.
Παρότι η Μίλερ και ο Γκριν, οι οποίοι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2022, κάνουν τώρα ένα σημαντικό βήμα με τον αρραβώνα τους, η χρονιά ήταν ήδη καθοριστική για το ζευγάρι, καθώς τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσαν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους. «Συνέβη», είχε πει τότε χαριτολογώντας η Μίλερ στο E! News. «Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό στο διπλανό δωμάτιο». Η ηθοποιός είχε προσθέσει για το νέο μέλος της οικογένειάς τους: «Κοιμάμαι ελάχιστα, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου».
Sienna Miller and Oli Green are engaged after four years of dating, E! News can confirm. The couple welcomed their second baby together earlier this year. https://t.co/fF1NNyHGze pic.twitter.com/sxIJEQouBO— E! News (@enews) June 9, 2026
Ο Γκριν, πάντως, είναι πάντα εκεί για να τη στηρίξει. Η Μίλερ έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς η σχέση της με τον 27χρονο ηθοποιό άλλαξε την άποψή της για το να βγαίνει με κάποιον νεότερο. «Υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτή η γενιά ανδρών σέβεται τις γυναίκες», είχε πει στο Harper’s Bazaar το 2024. «Αυτό αφορά συγκεκριμένα εκείνον, είναι πολύ σοφός και ισορροπημένος, αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τη γενιά του. Έχουν μεγαλώσει σε ένα κάπως πιο ισότιμο περιβάλλον».
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