Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της βραδιάς θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού)
Το fashion event Hautes Grecians επέστρεψε για όγδοη χρονιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού και όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της βραδιάς θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού), στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο του για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, η Νατάσα Παζαΐτη, η πρόεδρος του ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα και ο Λάκης Γαβαλάς.
Δείτε φωτογραφίες:
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού και όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της βραδιάς θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού), στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο του για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, η Νατάσα Παζαΐτη, η πρόεδρος του ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα και ο Λάκης Γαβαλάς.
Δείτε φωτογραφίες:
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