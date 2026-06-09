Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βασίλης Κικίλιας Νατάσα Παζαΐτη Τζένη Μπαλατσινού ΕΛΙΖΑ Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο

Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της βραδιάς θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού)

Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
25 ΣΧΟΛΙΑ
Το fashion event Hautes Grecians επέστρεψε για όγδοη χρονιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού και όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της βραδιάς θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού), στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο του για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, η Νατάσα Παζαΐτη, η πρόεδρος του ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα και ο Λάκης Γαβαλάς.

Δείτε φωτογραφίες: 

Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Βασίλης Κικίλιας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Από αριστερά: Τζένη Μπαλατσινού, Μαρίνα Καρέλλα, Βασίλης Κικίλιας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Από αριστερά: Βασίλης Κικίλιας, Τζένη Μπαλατσινού, Νατάσα Παζαΐτη
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Τζένη Μπαλατσινού και Λάκης Γαβαλάς
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Νατάσα Παζαΐτη και Βασίλης Κικίλιας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Νατάσα Παζαΐτη και Βασίλης Κικίλιας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Από αριστερά: Τζένη Μπαλατσινού, Μαρίνα Καρέλλα, Βασίλης Κικίλιας
Λαμπερές παρουσίες στο Hautes Grecians για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού, δείτε φωτογραφίες
Τζένη Μπαλατσινού και Νατάσα Παζαΐτη
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
25 ΣΧΟΛΙΑ

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