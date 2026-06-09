Άντζελα Δημητρίου: Ετοιμάζω την αυτοβιογραφία μου, μπορεί να γίνει και ταινία





Σχετικά με το ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί, επισήμανε: «Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι...».

Την αυτοβιογραφία της δήλωσε πως ετοιμάζει η Άντζελα Δημητρίου και δεν είναι αρνητική στο να γίνει και ταινία.Η τραγουδίστρια ανέφερε πως το βιβλίο για τη ζωή της θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά και παρόλο που δεν γνωρίζει ακόμα αν θα μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη, δεν το αποκλείει.Η Άντζελα Δημητρίου όταν ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να γίνει η ζωή της ταινία, απάντησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»: «Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει».