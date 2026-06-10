Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού, Κηφισίας και Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού, Κηφισίας και Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
UPD:
Δύσκολο το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/6) σε αρκετούς από αυτούς.
Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχημαματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:
Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχημαματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 10, 2026
15΄-20΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας,
20΄-25΄από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/mXjQv77vnp
Καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από ΥΠΑΚαθυστερήσεις αναμένονται σήμερα, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη, στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.
Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, θα συνεχιστούν και Τετάρτη και Πέμπτη, ( 10 - 11 Ιουνίου ) από τις 3:00 μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.
Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.
Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.
UPD:
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