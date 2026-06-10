Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού, Κηφισίας και Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού, Κηφισίας και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού, Κηφισίας και Αττική Οδό
UPD:
Δύσκολο το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/6) σε αρκετούς από αυτούς.

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού, Κηφισίας και Αττική Οδό
Εικόνα της κίνησης, ώρα 08:45



Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχημαματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.


Δείτε live την κίνηση 


Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Κλείσιμο
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:




Καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από ΥΠΑ

Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη, στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.

Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, θα συνεχιστούν και Τετάρτη και Πέμπτη, ( 10 - 11 Ιουνίου ) από τις 3:00 μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.
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